Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД

Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД

Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.09.2025

ООН, 26 сен - РИА Новости. Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодняшний кризис вокруг СВПД изначально порожден выходом из договора США", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН. Полянский добавил, что Иран предпринял все возможные шаги навстречу "евротройке" и США.

