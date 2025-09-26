Рейтинг@Mail.ru
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД - РИА Новости, 26.09.2025
22:39 26.09.2025
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД
в мире
сша
россия
иран
дмитрий полянский
оон
ООН, 26 сен - РИА Новости. Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодняшний кризис вокруг СВПД изначально порожден выходом из договора США", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН. Полянский добавил, что Иран предпринял все возможные шаги навстречу "евротройке" и США.
сша
россия
иран
в мире, сша, россия, иран, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Россия, Иран, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД

Полянский: кризис вокруг СВПД вызван выходом США из договора

ООН, 26 сен - РИА Новости. Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Сегодняшний кризис вокруг СВПД изначально порожден выходом из договора США", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН.
Полянский добавил, что Иран предпринял все возможные шаги навстречу "евротройке" и США.
В миреСШАРоссияИранДмитрий ПолянскийООН
 
 
