https://ria.ru/20250926/poljanskij-2044714568.html
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД - РИА Новости, 26.09.2025
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД
Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T22:39:00+03:00
2025-09-26T22:39:00+03:00
2025-09-26T22:39:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Сегодняшний кризис вокруг СВПД спровоцирован выходом США из данного договора, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодняшний кризис вокруг СВПД изначально порожден выходом из договора США", - сообщил он на заседании Совета безопасности ООН. Полянский добавил, что Иран предпринял все возможные шаги навстречу "евротройке" и США.
https://ria.ru/20250919/evrotroyka-2043057119.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Россия, Иран, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский назвал причину кризиса вокруг СВПД
Полянский: кризис вокруг СВПД вызван выходом США из договора