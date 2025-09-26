https://ria.ru/20250926/poezda-2044575074.html

Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы

Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы - РИА Новости, 26.09.2025

Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы

Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей после ДТП на переезде в Смоленской области назначены компенсационные автобусы, сообщила... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T12:58:00+03:00

2025-09-26T12:58:00+03:00

2025-09-26T14:38:00+03:00

происшествия

смоленск

смоленская область

ржд

белоруссия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044531562_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_32fc2f339c61ea2dc15878e38c1902bb.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей после ДТП на переезде в Смоленской области назначены компенсационные автобусы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Дорога ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошло 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено. "В связи с приостановкой из-за ДТП движения поездов на участке Рудня и Голынки, для пассажиров вечерних рейсов назначены компенсационные автобусы, которые будут курсировать между Смоленском и Заольшей по расписанию поездов", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что от станции Смоленск автобус отправится по расписанию поезда 6709/6710 в 17.15, а из Заольши в Смоленск по расписанию поезда 6711/6712 ориентировочно в 20.05. Автобусы будут делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.

https://ria.ru/20250926/elektrichki-2044510850.html

смоленск

смоленская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с места происшествия в Смоленской области Видео с места происшествия в Смоленской области. 2025-09-26T12:58 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленск, смоленская область, ржд, белоруссия, общество