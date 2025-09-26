Рейтинг@Mail.ru
Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы
12:58 26.09.2025 (обновлено: 14:38 26.09.2025)
Для пассажиров поездов между Смоленском и Заольшей назначили автобусы
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей после ДТП на переезде в Смоленской области назначены компенсационные автобусы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Дорога ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошло 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено. "В связи с приостановкой из-за ДТП движения поездов на участке Рудня и Голынки, для пассажиров вечерних рейсов назначены компенсационные автобусы, которые будут курсировать между Смоленском и Заольшей по расписанию поездов", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что от станции Смоленск автобус отправится по расписанию поезда 6709/6710 в 17.15, а из Заольши в Смоленск по расписанию поезда 6711/6712 ориентировочно в 20.05. Автобусы будут делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.
© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Для пассажиров вечерних рейсов поездов между Смоленском и Заольшей после ДТП на переезде в Смоленской области назначены компенсационные автобусы, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Дорога ранее сообщила, что утром в пятницу водитель грузовика на переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области выехал перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Состав и машина столкнулись. Сошло 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из них 12 цистерн с бензином и четыре вагона с пиломатериалами. Движение поездов на участке приостановлено.
"В связи с приостановкой из-за ДТП движения поездов на участке Рудня и Голынки, для пассажиров вечерних рейсов назначены компенсационные автобусы, которые будут курсировать между Смоленском и Заольшей по расписанию поездов", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что от станции Смоленск автобус отправится по расписанию поезда 6709/6710 в 17.15, а из Заольши в Смоленск по расписанию поезда 6711/6712 ориентировочно в 20.05. Автобусы будут делать остановки на всех станциях, расположенных по маршруту.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Между Белоруссией и Россией отменили четыре электрички из-за ЧП с поездом
