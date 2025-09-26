Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области два поезда проследуют по измененным маршрутам
10:55 26.09.2025 (обновлено: 11:29 26.09.2025)
В Псковской области два поезда проследуют по измененным маршрутам
В Псковской области два поезда проследуют по измененным маршрутам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. В Псковской области два электропоезда "Ласточка" направят по измененным маршрутам, предупредила Октябрьская железная дорога. "Двадцать шестого сентября 2025 года на Октябрьской железной дороге по техническим причинам следующие пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая: №810 "Ласточка" сообщением Псков — Санкт-Петербург, №809 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург — Псков", — говорится в Telegram-канале ОЖД.Позже стало известно, что в Псковской области, недалеко от станции Плюсса, прогремел взрыв на железнодорожных путях. Никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. На месте происшествия работают оперативные службы, а также следователи и криминалисты.Тринадцатого сентября прогремел взрыв на железной дороге в Орловской области. При проверке путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка росгвардейцы обнаружили взрывные устройства, одно из них сдетонировало. Погибли три человека.
В Псковской области два поезда проследуют по измененным маршрутам

Два поезда "Ласточка" проследуют по измененным маршрутам в Псковской области

Электропоезд "Ласточка". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. В Псковской области два электропоезда "Ласточка" направят по измененным маршрутам, предупредила Октябрьская железная дорога.
"Двадцать шестого сентября 2025 года на Октябрьской железной дороге по техническим причинам следующие пассажирские поезда проследуют по измененным маршрутам через станцию Батецкая: №810 "Ласточка" сообщением ПсковСанкт-Петербург, №809 "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург — Псков", — говорится в Telegram-канале ОЖД.
Позже стало известно, что в Псковской области, недалеко от станции Плюсса, прогремел взрыв на железнодорожных путях. Никто не пострадал, состав с рельсов не сошел. На месте происшествия работают оперативные службы, а также следователи и криминалисты.
Тринадцатого сентября прогремел взрыв на железной дороге в Орловской области. При проверке путей на перегоне Малоархангельск — Глазуновка росгвардейцы обнаружили взрывные устройства, одно из них сдетонировало. Погибли три человека.
В Псковской области прогремел взрыв на ж/д путях
