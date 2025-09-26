Рейтинг@Mail.ru
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/poezda-2044510205.html
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП - РИА Новости, 26.09.2025
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП
Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:38:00+03:00
2025-09-26T10:38:00+03:00
происшествия
смоленская область
ржд
московская железная дорога
белорусская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044508122_0:249:960:789_1920x0_80_0_0_68d751888c360dd8065df5e8e1e4d429.jpg
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения последствий ДТП, сообщила пресс-служба БЖД. В пятницу в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фруа. По предварительной информации Московской железной дороги, с рельсов сошли, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУМЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250926/poezd-2044508786.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044508122_0:74:960:794_1920x0_80_0_0_f7bdc037364ea15b5c16d1d2f0881869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, ржд, московская железная дорога, белорусская железная дорога
Происшествия, Смоленская область, РЖД, Московская железная дорога, Белорусская железная дорога
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП

Белоруссия направила в Смоленскую область пожарный и восстановительный поезда

© РИА Новости / УМВД по Смоленской области | Перейти в медиабанкПоследствия столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде под Смоленском
Последствия столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде под Смоленском - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / УМВД по Смоленской области
Перейти в медиабанк
Последствия столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде под Смоленском
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения последствий ДТП, сообщила пресс-служба БЖД.
В пятницу в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фруа. По предварительной информации Московской железной дороги, с рельсов сошли, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУМЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим.
"Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МВД назвало причину столкновения поезда с грузовиком в Смоленской области
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияСмоленская областьРЖДМосковская железная дорогаБелорусская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала