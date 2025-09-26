https://ria.ru/20250926/poezda-2044510205.html
БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения последствий ДТП, сообщила пресс-служба БЖД. В пятницу в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фруа. По предварительной информации Московской железной дороги, с рельсов сошли, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУМЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - говорится в сообщении.
