БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП

БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП - РИА Новости, 26.09.2025

БЖД направила в Смоленскую область поезда для устранения последствий ДТП

Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения... РИА Новости, 26.09.2025

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Белорусская железная дорога (БЖД) по просьбе РЖД направила пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда в Смоленскую область для устранения последствий ДТП, сообщила пресс-служба БЖД. В пятницу в районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и фруа. По предварительной информации Московской железной дороги, с рельсов сошли, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. По данным ГУМЧС по Смоленской области, горят шесть вагонов с горючим. "Для устранения последствий произошедшего по просьбе ОАО "РЖД" в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги", - говорится в сообщении.

2025

