Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области

2025-09-26
2025-09-26T09:30:00+03:00
2025-09-26T10:33:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД)."Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. <...> Движение поездов на участке приостановлено", — говорится в сообщении.В результате ЧП пострадали два человека.Отмечается, что на место аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.По информации МВД, грузовик выехал на запрещающий знак семафора.
МОСКВА, 26 сен
Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД
).
"Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. <...> Движение поездов на участке приостановлено", — говорится в сообщении.
В результате ЧП пострадали два человека.
Отмечается, что на место аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.
По информации МВД, грузовик выехал на запрещающий знак семафора.