Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области - РИА Новости, 26.09.2025
09:30 26.09.2025 (обновлено: 10:33 26.09.2025)
Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области
Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД). РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД)."Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. &lt;...&gt; Движение поездов на участке приостановлено", — говорится в сообщении.В результате ЧП пострадали два человека.Отмечается, что на место аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.По информации МВД, грузовик выехал на запрещающий знак семафора.
2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД).
"Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. <...> Движение поездов на участке приостановлено", — говорится в сообщении.
В результате ЧП пострадали два человека.
Отмечается, что на место аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.
По информации МВД, грузовик выехал на запрещающий знак семафора.
Пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Пожар на месте столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области. Кадр видео из соцсетей
 
