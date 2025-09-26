https://ria.ru/20250926/poezd-2044498515.html

Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области

Появились подробности ДТП с товарным поездом в Смоленской области

26.09.2025

Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили из-за столкновения грузовика и товарного поезда в Смоленской области, сообщает Московская железная дорога (МЖД)."Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. <...> Движение поездов на участке приостановлено", — говорится в сообщении.В результате ЧП пострадали два человека.Отмечается, что на место аварии направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда.По информации МВД, грузовик выехал на запрещающий знак семафора.

