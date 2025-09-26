Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2025
Новости Подмосковья
 
11:07 26.09.2025
Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье
Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье
Свыше 1,5 миллионов человек приняли участие в спортивных мероприятиях в Подмосковье прошедшим летом, всего их было организовано более 2 тысяч, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 1,5 миллионов человек приняли участие в спортивных мероприятиях в Подмосковье прошедшим летом, всего их было организовано более 2 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Прошедшим летом в регионе мы организовали более 2 тысяч спортивных мероприятий, в них приняли участие свыше 1,5 миллионов человек. Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами – это все объединяет и вдохновляет жителей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Глава региона отметил, что в этом году в регионе дали старт новым активностям – фестивалю по пляжным видам спорта и сап-фестивалю. Также в Подмосковье прошли и традиционные состязания, включая "Кубок Акинфеева" для юных футболистов и "Кубок Овечкина", который прошел в регионе уже в седьмой раз. "Также отмечу Кубок Сергея Карякина – он собрал более 2 тысяч шахматистов на площадках в Балашихе, Домодедове и Лобне", - добавил Воробьев.
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье

Более 1,5 млн человек приняли участие в летних спортмероприятиях в Подмосковье

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиСпортивное мероприятие в Московской области
Спортивное мероприятие в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Спортивное мероприятие в Московской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 1,5 миллионов человек приняли участие в спортивных мероприятиях в Подмосковье прошедшим летом, всего их было организовано более 2 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Прошедшим летом в регионе мы организовали более 2 тысяч спортивных мероприятий, в них приняли участие свыше 1,5 миллионов человек. Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами – это все объединяет и вдохновляет жителей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глава региона отметил, что в этом году в регионе дали старт новым активностям – фестивалю по пляжным видам спорта и сап-фестивалю. Также в Подмосковье прошли и традиционные состязания, включая "Кубок Акинфеева" для юных футболистов и "Кубок Овечкина", который прошел в регионе уже в седьмой раз.
"Также отмечу Кубок Сергея Карякина – он собрал более 2 тысяч шахматистов на площадках в Балашихе, Домодедове и Лобне", - добавил Воробьев.
