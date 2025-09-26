https://ria.ru/20250926/podmoskove-2044516230.html

Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье

Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2025

Более 1,5 млн человек поучаствовали в спортмероприятиях летом в Подмосковье

Свыше 1,5 миллионов человек приняли участие в спортивных мероприятиях в Подмосковье прошедшим летом, всего их было организовано более 2 тысяч, сообщил... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T11:07:00+03:00

2025-09-26T11:07:00+03:00

2025-09-26T11:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044514604_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_5515bf96dfb56479924346eb95b75b1a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Свыше 1,5 миллионов человек приняли участие в спортивных мероприятиях в Подмосковье прошедшим летом, всего их было организовано более 2 тысяч, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Прошедшим летом в регионе мы организовали более 2 тысяч спортивных мероприятий, в них приняли участие свыше 1,5 миллионов человек. Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами – это все объединяет и вдохновляет жителей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Глава региона отметил, что в этом году в регионе дали старт новым активностям – фестивалю по пляжным видам спорта и сап-фестивалю. Также в Подмосковье прошли и традиционные состязания, включая "Кубок Акинфеева" для юных футболистов и "Кубок Овечкина", который прошел в регионе уже в седьмой раз. "Также отмечу Кубок Сергея Карякина – он собрал более 2 тысяч шахматистов на площадках в Балашихе, Домодедове и Лобне", - добавил Воробьев.

московская область (подмосковье)

2025

Новости

московская область (подмосковье), андрей воробьев