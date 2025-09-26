https://ria.ru/20250926/pobediteli-2044531179.html

Стали известны победители коммуникационной премии PROBA Awards

На торжественной церемонии в рамках форума Baltic Weekend в Санкт-Петербурге подвели итоги международной коммуникационной премии PROBA Awards 2025

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На торжественной церемонии в рамках форума Baltic Weekend в Санкт-Петербурге подвели итоги международной коммуникационной премии PROBA Awards 2025, сообщает пресс-служба SPN Communications. Гран-при завоевали два проекта Т-Банка за креативность — "Выходи в Т-Двор: новое место силы в дни ПМЭФ", и за эффективность — "Добро должно множиться: интеграция благотворительности в цифровые сервисы Т-Банка". Награду "Специалист года" получил руководитель направления стратегических коммуникаций Т-Банка Александр Леонов. В номинации "Высшие профессиональные достижения" за вклад в развитие индустрии посмертно награжден председатель правления ФРОС Region PR, генеральный директор ООО "Консалтинг-Тур" Геннадий Шаталов. Он являлся основателем премии в области развития общественных связей RuPoR, Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской туристской премии "Маршрут года" и Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристический сувенир". В категории "Общество" победителями стали в номинациях: "Продвижение территорий" — АНО "Центр 800", проект "Тур нижегородских закатов 2025"; "PR в сфере устойчивого развития" — Т-Банк, проект "Добро должно множиться: интеграция благотворительности в цифровые сервисы Т-Банка"; "Общественно-значимые PR-кампании" — Rassvet.digital, проект "10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России"; "Просвещение и образование общества" — G Communications, проект "Профитрак: найди работу мечты". В категории "Бизнес" одержали победу в номинациях: "Внутренние коммуникации" — СБЕР, проект "Все пропало!"; "Корпоративные коммуникации" — "Инвитро", проект "FutureMed 2024. Медицина будущего против всадников апокалипсиса"; "HR-бренд" — Т-Банк, "Добро пожаловать в Капибаровск" — город, где тают сердца айтишников"; "Антикризисные коммуникации" — СДЭК, проект "500: Internal Server Error"; "Маркетинговые коммуникации" — IGM, проект "Празднование первой годовщины Honkai: Star Rail". В категории "Технологии и инструменты" победили в номинациях: "Бренд-медиа" — Комреда, проект "Журнал Пиархаба: Как мы увеличили поток лидов в пиар-агентство на 40% с помощью бренд-медиа"; Digital & Social Media — Бургер Кинг и Коммуникационное агентство 2L, проект "Как мы создали метавселенную Roblox для Бургер Кинга и продали все боксы"; Media Relations — Коммуникационное агентство Р.И.М., проект "Истории со Звездочкой"; "Лучшее применение технологий в продвижении" — "МегаФон", проект "Как "МегаФон" пиар оцифровал"; "Инфлюенс-маркетинг" — EKF, проект "Лига электрогероев: вовлечение сложной аудитории через инфлюенс-битву"; "Реакция на событие" — Лаборатория Касперского, проект "Не можешь контролировать — возглавь! Kaspersky — Deepseek: как одна шутка принесла нам миллион органических просмотров в соцсетях"; "Коллаборации брендов" — Smartavia и G Communications, проект "Smartavia тут рядом". В студенческой категории "Университет" одержали победу в номинациях: "Лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова: Лучший практический коммуникационный проект" — Университет МИСиС, проект "Science core: когда встречаются наука и мода"; Лауреат награды имени Дмитрия Солодовникова: Лучший теоретический коммуникационный проект — ПНИПУ, проект "PR-кампания III Международного кинофестиваля авторского документального кино "SiberiaDOC": "Отрази себя". В специальной номинации "Выбор Государственного Эрмитажа" стал лучшим проект Оренбургского областного музея изобразительных искусств "Открытие центра "Эрмитаж — Евразия" в Оренбурге". Финал PROBA Awards 2025 собрал по настоящему лучшие работы года, отмечает председатель организационного комитета PROBA Awards, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников. "Мы видим, что лучшие проекты, представленные на PROBA Awards, выходят далеко за рамки привычного PR и несут гораздо более глубокий смысл: они помогают бизнесу быть ближе к людям, технологиям — становиться понятнее, обществу — доверять переменам. Каждый такой проект становится примером того, как коммуникации могут влиять на развитие экономики, формировать ценностные ориентиры и объединять вокруг важных идей. И это, на мой взгляд, самое ценное, что демонстрирует наша премия: сила и зрелость профессии, которая сегодня играет ключевую роль в будущем страны и мира", — приводит пресс-служба слова Баранникова. Конкуренция на PROBA Awards в этом году заметно выросла, заявила председатель жюри PROBA Awards, генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова. "Членам жюри действительно пришлось подискутировать, чтобы определить победителей. Добиться признания становится все сложнее, чтобы достичь успеха, командам приходится подавать значительно больше проектов, чем раньше. Интересно, что применение искусственного интеллекта пока не так широко — PR по-прежнему прежде всего про людей. Наша сила в человечности и эмпатии, умении удерживать внимание аудитории в условиях перманентного информационного шторма", — приводит пресс-служба слова Глазовой. В 2025 году премия PROBA Awards установила новый рекорд по количеству заявок — более 300 проектов, сообщили в организационном комитете премии. Работы оценивали свыше 70 экспертов в области маркетинга и PR из ведущих российских компаний и агентств. В 2025 году добавлены новые номинации: "HR-бренд", "Реакция на событие", "Коллаборации брендов", "Инфлюенс-маркетинг" и "Лучшее применение технологий в продвижении". Традиционно в конкурсе представлена студенческая категория "Университет" при поддержке компании МТС, где свои проекты могут представить студенты вузов со всей России.

