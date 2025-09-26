https://ria.ru/20250926/peskov-2044698604.html

Песков назвал Кеосаяна многогранным человеком

26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.

