Песков назвал Кеосаяна многогранным человеком

19:59 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме. "Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян запомнится россиянам как многогранный и очень хороший человек, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
"Он был очень многогранный и очень хороший. Так и запомнится", — приводит слова Пескова издание RTVI.
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
Вчера, 14:59
 
РоссияТигран КеосаянДмитрий ПесковМаргарита Симоньян
 
 
