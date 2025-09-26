https://ria.ru/20250926/peskov-2044646803.html

Песков ответил на вопрос про заявления в НАТО о российских самолетах

Заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты опасны своими последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заявления в НАТО о возможности сбивать российские самолеты опасны своими последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, ...конечно, опасные своими последствиями", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

