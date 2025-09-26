Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2025
14:10 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/peskov-2044568119.html
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2025
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Факт ареста конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:10:00+03:00
2025-09-26T14:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Факт ареста конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы. "Что касается того, кто за этим стоит, мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием. Немцы ведут следствие", - сказал Песков журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков". В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Песков прокомментировал арест подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Песков назвал арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» красноречивым

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Факт ареста конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Дания не ответила на неудобные вопросы о теракте на "Северных потоках"
Вчера, 11:57
"Что касается того, кто за этим стоит, мне кажется, красноречиво говорит об этом факт ареста конкретного подозреваемого. Ответы на это предстоит дать тем, кто занимается следствием. Немцы ведут следствие", - сказал Песков журналистам.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
В ночь на 21 августа 2025 года итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Британские военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Король наградил лично". Кто взорвал "Северный поток" вместо украинцев
Вчера, 08:00
 
