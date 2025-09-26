Рейтинг@Mail.ru
Песков отметил стабильность в российской экономике - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/peskov-2044560114.html
Песков отметил стабильность в российской экономике
Песков отметил стабильность в российской экономике - РИА Новости, 26.09.2025
Песков отметил стабильность в российской экономике
Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T13:53:00+03:00
2025-09-26T13:53:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что повышение НДС негативно отразится на деловом климате в России.
https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044259286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Песков отметил стабильность в российской экономике

Песков: стабильность в российской экономике налицо

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
"В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что повышение НДС негативно отразится на деловом климате в России.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Набиуллина высказалась о выходе российской экономики из перегрева
25 сентября, 12:22
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала