Песков отметил стабильность в российской экономике

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стабильность в российской экономике налицо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "В целом стабильность (в российской экономике - ред.) налицо", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что повышение НДС негативно отразится на деловом климате в России.

