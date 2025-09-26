https://ria.ru/20250926/peskov-2044557587.html
Песков: Россия хотела бы принять участие в следствии по "Северным потокам"
Песков: Россия хотела бы принять участие в следствии по "Северным потокам"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", но не может этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не имеем возможности принимать участие в следствии, хотя очень бы хотели. Но эти наши предложения все были отвергнуты", - сказал Песков журналистам.
