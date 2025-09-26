Рейтинг@Mail.ru
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 26.09.2025 (обновлено: 17:28 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/peskov--2044646360.html
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом - РИА Новости, 26.09.2025
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил нынешнюю среду в Европе с "самовозбуждающимся механизмом": европейцы "сами вкидывают вопросы" и делают... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:20:00+03:00
2025-09-26T17:28:00+03:00
дмитрий песков
россия
европа
павел зарубин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил нынешнюю среду в Европе с "самовозбуждающимся механизмом": европейцы "сами вкидывают вопросы" и делают безответственные заявления."Знаете, похожа на самовозбуждающийся механизм сейчас европейская среда: они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя угрозы в НАТО сбивать российские самолеты.Пресс-секретарь подчеркнул, что эти заявления по меньшей мере безрассудны, а также опасны своими последствиями.
https://ria.ru/20250926/peskov-2044646803.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, европа, павел зарубин, нато, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Европа, Павел Зарубин, НАТО, В мире
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом

Дмитрий Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил нынешнюю среду в Европе с "самовозбуждающимся механизмом": европейцы "сами вкидывают вопросы" и делают безответственные заявления.
"Знаете, похожа на самовозбуждающийся механизм сейчас европейская среда: они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя угрозы в НАТО сбивать российские самолеты.
Пресс-секретарь подчеркнул, что эти заявления по меньшей мере безрассудны, а также опасны своими последствиями.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Песков ответил на вопрос про заявления в НАТО о российских самолетах
Вчера, 17:21
 
Дмитрий ПесковРоссияЕвропаПавел ЗарубинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала