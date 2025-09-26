https://ria.ru/20250926/peskov--2044646360.html
Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом
2025-09-26T17:20:00+03:00
2025-09-26T17:20:00+03:00
2025-09-26T17:28:00+03:00
дмитрий песков
россия
европа
павел зарубин
нато
в мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил нынешнюю среду в Европе с "самовозбуждающимся механизмом": европейцы "сами вкидывают вопросы" и делают безответственные заявления."Знаете, похожа на самовозбуждающийся механизм сейчас европейская среда: они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя угрозы в НАТО сбивать российские самолеты.Пресс-секретарь подчеркнул, что эти заявления по меньшей мере безрассудны, а также опасны своими последствиями.
россия
европа
