Песков сравнил европейскую среду с самовозбуждающимся механизмом

2025-09-26T17:20:00+03:00

2025-09-26T17:20:00+03:00

2025-09-26T17:28:00+03:00

дмитрий песков

россия

европа

павел зарубин

нато

в мире

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил нынешнюю среду в Европе с "самовозбуждающимся механизмом": европейцы "сами вкидывают вопросы" и делают безответственные заявления."Знаете, похожа на самовозбуждающийся механизм сейчас европейская среда: они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя угрозы в НАТО сбивать российские самолеты.Пресс-секретарь подчеркнул, что эти заявления по меньшей мере безрассудны, а также опасны своими последствиями.

