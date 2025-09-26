https://ria.ru/20250926/peregovory-2044509455.html
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.09.2025
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:30:00+03:00
2025-09-26T10:30:00+03:00
2025-09-26T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
юар
россия
украина
сирил рамафоса
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_0:204:3074:1933_1920x0_80_0_0_740954fe04d03d43e81184829809e5cb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной. "Мы даже предложили…, если им потребуется место, ЮАР хорошо известна как место, которое могло бы быть использовано", - заявил Рамафоса журналистам, видео его комментариев приводит телерадиокомпания SABC. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250818/putin-2036046174.html
юар
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044551705_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5f4c7d04d95412a69459327bad2f8370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, россия, украина, сирил рамафоса, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЮАР, Россия, Украина, Сирил Рамафоса, Сергей Лавров
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для переговоров России и Украины