Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 26.09.2025 (обновлено: 13:33 26.09.2025)
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.09.2025
Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины
Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной. "Мы даже предложили…, если им потребуется место, ЮАР хорошо известна как место, которое могло бы быть использовано", - заявил Рамафоса журналистам, видео его комментариев приводит телерадиокомпания SABC. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной.
"Мы даже предложили…, если им потребуется место, ЮАР хорошо известна как место, которое могло бы быть использовано", - заявил Рамафоса журналистам, видео его комментариев приводит телерадиокомпания SABC.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске
18 августа, 13:19
18 августа, 13:19
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
