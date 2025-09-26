https://ria.ru/20250926/peregovory-2044509455.html

Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины

Президент ЮАР предложил место для переговоров России и Украины

2025-09-26

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил ЮАР в качестве места для проведения переговоров между РФ и Украиной. "Мы даже предложили…, если им потребуется место, ЮАР хорошо известна как место, которое могло бы быть использовано", - заявил Рамафоса журналистам, видео его комментариев приводит телерадиокомпания SABC. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.

