Губернатор Свердловской области освободил своего заместителя от должности - РИА Новости, 26.09.2025
05:45 26.09.2025
Губернатор Свердловской области освободил своего заместителя от должности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Глава Свердловской области Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Чемезова, выступающего ответчиком в иске Генпрокуратуры РФ по национализации "Корпорации СТС", сообщил департамент информационной политики региона в четверг. "Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября", - говорится в сообщении. Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября, в тот же день в соответствии с уставом региона областное правительство ушло в отставку. Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей. Среди ответчиков по гражданскому делу - бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Надзорное ведомство заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим Генпрокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ. Ранее на встрече с екатеринбургскими журналистами Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Объединенная пресс-служба судов региона 22 сентября информировала РИА Новости, что экс-супругу Олега Чемезова Ирину, которая выступает в иске Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица, отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. Ее адвокат Михаил Яшин заявлял агентству, что это решение уже обжаловано, вину его подзащитная не признает. Он также утверждал, что "дело сфабриковано". Олег Чемезов стал вице-губернатором Свердловской области с декабря 2021 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Глава Свердловской области Денис Паслер освободил от должности вице-губернатора Олега Чемезова, выступающего ответчиком в иске Генпрокуратуры РФ по национализации "Корпорации СТС", сообщил департамент информационной политики региона в четверг.
"Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября", - говорится в сообщении.
Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области 16 сентября, в тот же день в соответствии с уставом региона областное правительство ушло в отставку.
Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.
Среди ответчиков по гражданскому делу - бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и Чемезов. Всего ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний.
Надзорное ведомство заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим Генпрокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.
Ранее на встрече с екатеринбургскими журналистами Чемезов первые прокомментировал "свое участие" в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент "его счета и счета его супруги арестованы". Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы.
Объединенная пресс-служба судов региона 22 сентября информировала РИА Новости, что экс-супругу Олега Чемезова Ирину, которая выступает в иске Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица, отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. Ее адвокат Михаил Яшин заявлял агентству, что это решение уже обжаловано, вину его подзащитная не признает. Он также утверждал, что "дело сфабриковано".
Олег Чемезов стал вице-губернатором Свердловской области с декабря 2021 года.
