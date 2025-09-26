Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025

Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
09:34 26.09.2025
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
молдавия
россия
элла памфилова
владимир путин
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
в мире
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии. "Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах. "Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она. Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная". "Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
молдавия
россия
молдавия, россия, элла памфилова, владимир путин, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, в мире
Молдавия, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, В мире
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии.
"Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах.
"Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она.
Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная".
"Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия Россия Элла Памфилова Владимир Путин Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
 
 
