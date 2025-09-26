https://ria.ru/20250926/pamfilova-2044499264.html
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:34:00+03:00
2025-09-26T09:34:00+03:00
2025-09-26T09:34:00+03:00
молдавия
россия
элла памфилова
владимир путин
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии. "Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах. "Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она. Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная". "Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044474677.html
https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044382523.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, элла памфилова, владимир путин, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, в мире
Молдавия, Россия, Элла Памфилова, Владимир Путин, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, В мире
Памфилова прокомментировала отказ российским наблюдателям в Молдавии
Памфилова: БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. БДИПЧ ОБСЕ себя дискредитировал, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, комментируя отказ российским наблюдателям участвовать в наблюдении за выборами в Молдавии.
"Они не защищают наши права – абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права. Тут, я бы сказала, карикатура, просто фарс, который сейчас происходит в Молдавии
… Я считаю, что эта организация полностью себя дискредитировала", - сказала Памфилова
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Памфилова напомнила, что РФ, как члены этой организации и российские наблюдатели, как полноправные, должны были участвовать в наблюдении на выборах.
"Они не допустили ни одного: полностью отказали всем нашим наблюдателем из России. И БДИПЧ ОБСЕ
ничего не сделал. Это уже не первый случай. Зачем нам такая организация нужна?", - подчеркнула она.
Глава ЦИК добавила, что это "организация абсолютно закрытая, она недемократичная".
"Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами – с учётом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших", - сказала Панфилова.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.