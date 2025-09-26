Рейтинг@Mail.ru
26.09.2025

Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
11:50 26.09.2025
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В новом жилом комплексе по программе реновации в Рязанском районе Москвы ведется монтаж инженерных систем, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что ЖК состоит из трех корпусов, новостройка предусматривает 564 квартиры площадью свыше 31 тысячи квадратных метров.Четыре квартиры спроектировали для маломобильных жителей. Кроме того, во дворе обустроят четыре спортивные и пять детских площадок. Также жителей ждет пространство для отдыха."Район отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположены школы, детские сады, станции метро "Окская" и "Стахановская", а также станции МЦД Плющево и Чухлинка. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.На первых этажах новостройки планируется разместить магазины, аптеки, кофейни и прочие нужные сервисы, добавляется в пресс-релизе.
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В новом жилом комплексе по программе реновации в Рязанском районе Москвы ведется монтаж инженерных систем, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что ЖК состоит из трех корпусов, новостройка предусматривает 564 квартиры площадью свыше 31 тысячи квадратных метров.
Четыре квартиры спроектировали для маломобильных жителей. Кроме того, во дворе обустроят четыре спортивные и пять детских площадок. Также жителей ждет пространство для отдыха.
"Район отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположены школы, детские сады, станции метро "Окская" и "Стахановская", а также станции МЦД Плющево и Чухлинка. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На первых этажах новостройки планируется разместить магазины, аптеки, кофейни и прочие нужные сервисы, добавляется в пресс-релизе.
 
