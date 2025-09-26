https://ria.ru/20250926/ovchinskiy-2044519389.html
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации - РИА Новости, 26.09.2025
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
В новом жилом комплексе по программе реновации в Рязанском районе Москвы ведется монтаж инженерных систем, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T11:50:00+03:00
2025-09-26T11:50:00+03:00
2025-09-26T11:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В новом жилом комплексе по программе реновации в Рязанском районе Москвы ведется монтаж инженерных систем, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что ЖК состоит из трех корпусов, новостройка предусматривает 564 квартиры площадью свыше 31 тысячи квадратных метров.Четыре квартиры спроектировали для маломобильных жителей. Кроме того, во дворе обустроят четыре спортивные и пять детских площадок. Также жителей ждет пространство для отдыха."Район отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположены школы, детские сады, станции метро "Окская" и "Стахановская", а также станции МЦД Плющево и Чухлинка. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.На первых этажах новостройки планируется разместить магазины, аптеки, кофейни и прочие нужные сервисы, добавляется в пресс-релизе.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в московском ЖК по реновации
Овчинский: монтаж инженерных систем идет в ЖК по реновации в Рязанском районе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В новом жилом комплексе по программе реновации в Рязанском районе Москвы ведется монтаж инженерных систем, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что ЖК состоит из трех корпусов, новостройка предусматривает 564 квартиры площадью свыше 31 тысячи квадратных метров.
Четыре квартиры спроектировали для маломобильных жителей. Кроме того, во дворе обустроят четыре спортивные и пять детских площадок. Также жителей ждет пространство для отдыха.
"Район отличается развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположены школы, детские сады, станции метро "Окская" и "Стахановская", а также станции МЦД Плющево и Чухлинка. Сейчас на объекте ведутся фасадные и отделочные работы, а также монтаж инженерных систем", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На первых этажах новостройки планируется разместить магазины, аптеки, кофейни и прочие нужные сервисы, добавляется в пресс-релизе.