Рейтинг@Mail.ru
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 26.09.2025 (обновлено: 15:23 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/otravlenie-2044594701.html
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом - РИА Новости, 26.09.2025
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом
Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в Сланцевской больнице Ленинградской области после отравления метанолом, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T12:21:00+03:00
2025-09-26T15:23:00+03:00
происшествия
ленинградская область
сланцевский район
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521251_0:288:960:828_1920x0_80_0_0_d872d51b52c65ed63080016f4d8ffe24.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в Сланцевской больнице Ленинградской области после отравления метанолом, сообщает администрация региона. Ранее прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. "Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044591047.html
ленинградская область
сланцевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044521251_0:140:960:860_1920x0_80_0_0_fd00c41c1ea4f10c410a9d4b11ac944b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, сланцевский район, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Ленинградская область, Сланцевский район, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом

Отравившийся суррогатом пациент находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

© Фото : прокуратура Ленинградской областиФото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : прокуратура Ленинградской области
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в Сланцевской больнице Ленинградской области после отравления метанолом, сообщает администрация региона.
Ранее прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом.
"Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Житель Ленинградской области разводил спирт и продавал односельчанам
Вчера, 13:40
 
ПроисшествияЛенинградская областьСланцевский районОтравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала