Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в Сланцевской больнице Ленинградской области после отравления метанолом, сообщает администрация региона. Ранее прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. "Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.

