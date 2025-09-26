https://ria.ru/20250926/otravlenie-2044594701.html
Один человек находится в тяжелом состоянии после отравления метанолом
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии в Сланцевской больнице Ленинградской области после отравления метанолом, сообщает администрация региона. Ранее прокуратура региона сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек в Сланцевском районе умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. "Медики Сланцевской больницы оказывают помощь пациенту в связи с отравлением метанолом. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.
