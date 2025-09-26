Власти Ленинградской области назвали причину отравления людей алкоголем

Рейтинг@Mail.ru
12:12 26.09.2025 (обновлено: 15:00 26.09.2025)
происшествия
сланцевский район
ленинградская область
отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предварительной причиной отравления алкоголем в Ленинградской области стало несанкционированное частное производство и торговля "с рук", сообщает администрация региона. Ранее прокуратура Ленобласти сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации региона, 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. "По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем "с рук". Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале.
Суррогатный алкоголь в Ленинградской области
В полиции рассказали подробности истории с отравлением суррогатным алкоголем в Ленобласти. Так, задержан житель деревни Гостицы. Он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. 24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя. Задержана также жительница соседней деревни – знакомая пенсионера, у которой он и приобретал спирт. Видео публикует прокуратура Ленобласти. 🔹 Подписаться на РИА Новости
происшествия, сланцевский район, ленинградская область, отравление суррогатным алкоголем в ленинградской области
Происшествия, Сланцевский район, Ленинградская область, Отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предварительной причиной отравления алкоголем в Ленинградской области стало несанкционированное частное производство и торговля "с рук", сообщает администрация региона.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщила, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации региона, 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом.
"По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем "с рук". Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале.
Фото домашнего производства суррогатного алкоголя в Сланцах Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Задержанный по делу об отравлении алкоголем был осужден ранее
