В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве, жители могут узнать о начале отопительного сезона, а также подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей и протечках, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления. По номеру: +7 800 100⁠-23⁠-29 жители могут узнать о начале отопительного сезона, а также подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках или обратиться по другим вопросам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году поэтапный запуск отопления начался 24 сентября, он займет несколько дней, в первую очередь тепло подают на социальные объекты: в детские сады, школы и больницы, а затем в жилые дома. "В столице стартовал отопительный сезон, в настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы. Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Административным зданиям включаем отопление по заявкам. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, они займут несколько дней", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он напомнил, что к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч городских объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В период с мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

