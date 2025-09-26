Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали заявление Зеленского о нарушении границы провокацией
26.09.2025
В Венгрии назвали заявление Зеленского о нарушении границы провокацией
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о якобы венгерском дроне, нарушившем украинскую границу, это провокация с целью оказать давление на Венгрию, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары. "Провокация президента Зеленского - очередная попытка подорвать позицию Венгрии, которая выступает за мир. Президент Украины пытается оказать давление на Венгрию новым способом. Ранее они пытались физически нарушить энергоснабжение нашей страны, атаковав нефтепровод "Дружба", а также политическими методами через своих агентов в Брюсселе. На этот раз они используют военную дезинформацию против Венгрии", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Политик подчеркнул, что Венгрия "не поддастся на провокации Зеленского".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
БУДАПЕШТ, 26 сен - РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о якобы венгерском дроне, нарушившем украинскую границу, это провокация с целью оказать давление на Венгрию, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский стал сходить с ума на почве "хунгарофобии" и видеть кошмары.
"Провокация президента Зеленского - очередная попытка подорвать позицию Венгрии, которая выступает за мир. Президент Украины пытается оказать давление на Венгрию новым способом. Ранее они пытались физически нарушить энергоснабжение нашей страны, атаковав нефтепровод "Дружба", а также политическими методами через своих агентов в Брюсселе. На этот раз они используют военную дезинформацию против Венгрии", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Политик подчеркнул, что Венгрия "не поддастся на провокации Зеленского".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сийярто поставил Зеленского на место
Заголовок открываемого материала