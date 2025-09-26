https://ria.ru/20250926/oppozitsija-2044576302.html

В Армении оппозиция заявила о присоединении к процессу импичмента Пашиняна

ЕРЕВАН, 26 сен – РИА Новости. Представитель оппозиционного парламентского блока "Армения" Ишхан Сагателян подтвердил, что представляемая им политическая сила поддерживает желание отстранить от власти премьера страны Никола Пашиняна, и передал бланк с поставленными для этого три месяца назад подписями членов блока другому оппозиционному альянсу - "Честь имею". Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В две оппозиционные фракции - "Армения" и "Честь имею" - входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. Выступая в пятницу на парламентских слушаниях по проекту заявления об импичменте Пашиняна, подготовленному альянсом "Честь имею", Сагателян отверг утверждения, что блок "Армения" не желает присоединиться к процессу отрешения премьера от власти. "Для этого я передаю поставленные еще три месяца назад подписи депутатов блока "Армения", чтобы констатировать, что наши подписи были и тогда, и сейчас. Если этого будет недостаточно и появится техническая необходимость, то подписи будут поставлены и под тем бланком, который предоставит блок "Честь имею", - заявил Сагателян. При этом он выразил надежду, что инициаторы импичмениа в разумные сроки обеспечат необходимое для начала процесса количество подписей депутатов.

