Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 26.09.2025
Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Горностаевки со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 108 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Горностаевке жительница получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 108 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Великие Копани, Новая Каховка, Днепряны, Новые Лагери, Алешки, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Горностаевки со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 108 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Горностаевке жительница получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 108 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Великие Копани, Новая Каховка, Днепряны, Новые Лагери, Алешки, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
