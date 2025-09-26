https://ria.ru/20250926/obstrel-2044617202.html
Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ - РИА Новости, 26.09.2025
Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ
Мирная жительница ранена в результате обстрела Горностаевки со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 108 ударов с применением БПЛА и ствольной... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:51:00+03:00
2025-09-26T09:51:00+03:00
2025-09-26T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Горностаевки со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 108 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Горностаевке жительница получила ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 67 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 20 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. 21 удар по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 108 ударов", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 12 населенных пунктов: Великие Копани, Новая Каховка, Днепряны, Новые Лагери, Алешки, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_4e4bd4ab621c102241704e79cf77479d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Мирная жительница Херсонской области получила ранение при обстреле ВСУ
Жительница херсонской Горностаевки получила ранение при осбстреле со стороны ВСУ