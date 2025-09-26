https://ria.ru/20250926/novosibirsk-2044507920.html

В Новосибирске будут судить двух мужчин по обвинению в похищении ребенка

В Новосибирске будут судить двух мужчин по обвинению в похищении ребенка

В Новосибирске будут судить двух мужчин по обвинению в похищении ребенка

Два жителя Свердловской области, обвиняемые в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска, пойдут под суд, остальные фигуранты... 26.09.2025

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Два жителя Свердловской области, обвиняемые в похищении шестилетнего ребенка на глазах у его матери в центре Новосибирска, пойдут под суд, остальные фигуранты находятся в международном розыске, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. По данным правоохранителей, днем 16 февраля на улице в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены похитил их шестилетнего сына: посадил ребенка в автомобиль и увез его в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело о похищении ребенка группой лиц. Суд заочно арестовал отца ребенка. Позже двое участников группы похитителей были задержаны в Свердловской области. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении данных лиц направлено в суд. Остальные участники группы находятся в международном розыске", - говорится в сообщении. По данным следствия, с января по февраль 40-летний мужчина, будучи недовольным определением суда о порядке общения с детьми, нанял за денежное вознаграждение шестерых человек для похищения двух своих малолетних детей и их последующего вывоза за границу. В следственном управлении уточнили, что днем 16 февраля мужчина с сообщниками в присутствии бывшей жены и ее мужа похитил своего шестилетнего сына, а также пытался похитить пятилетнюю дочь. Пока трое участников группы держали супруга женщины, мужчина посадил детей в машину, но дочь женщине удалось отбить. Один из соучастников преступления управлял автомобилем, а двое других контролировали происходящие события и рассчитывались с исполнителями. После того, как правоохранителям удалось установить местонахождение двух участников группы, они были задержаны по месту жительства в Свердловской области и сейчас находятся под стражей. Они и предстанут перед судом.

