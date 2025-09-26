https://ria.ru/20250926/novosibirsk-2044478551.html

Второе дело о диверсии завели в отношении москвича за поджог в Новосибирске

Второе дело о диверсии завели в отношении москвича за поджог в Новосибирске - РИА Новости, 26.09.2025

Второе дело о диверсии завели в отношении москвича за поджог в Новосибирске

Следователи УФСБ возбудили второе уголовное дело о диверсии в отношении 32-летнего жителя Москвы, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи в... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:38:00+03:00

2025-09-26T06:38:00+03:00

2025-09-26T06:38:00+03:00

происшествия

москва

новосибирск

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Следователи УФСБ возбудили второе уголовное дело о диверсии в отношении 32-летнего жителя Москвы, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи в Новосибирске в ноябре 2024 года, сообщает УФСБ по Новосибирской области. "УФСБ России по Новосибирской области совместно с УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность жителя Москвы, причастного к совершению ряда диверсий на территории Новосибирска", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что при проведении расследования в отношении мужчины 1993 года рождения, обвиняемого в поджоге двух релейных шкафов на железной дороге в Новосибирске в октябре 2024 года, выявлен дополнительный эпизод его противоправной деятельности. "По данным следствия, проживавший на тот момент в Новосибирске мужчина получил от анонимного пользователя Telegram-канала предложение о совершении диверсии в отношении объекта связи. В ноябре 2024 года он совершил поджог телекоммуникационного шкафа базовой станции сотовой связи (сотовой вышки) в одном из сел Новосибирской области, отправив в качестве отчета указанному неустановленному лицу видеозапись горящего объекта", - рассказали в УФСБ. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено второе уголовное дело по части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Санкцией статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы. "Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Управлением проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и документирование других эпизодов противоправной деятельности фигуранта", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043608427.html

https://ria.ru/20250911/novosibirsk-2041096234.html

москва

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, новосибирск, новосибирская область