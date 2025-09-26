Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам"
Нечаев заявил, что запросы по делу о "Северных потоках" остаются без ответа
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Запросы России о правовой помощи по делу о терактах на "Северных потоках" остаются без ответа, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Россия изначально настаивала на полномасштабном международном расследовании, призывала объединить усилия, подключив к нему опытных отечественных экспертов. Все наши инициативы были проигнорированы. Многочисленные запросы о правовой помощи остаются без ответа по существу", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.
Посол отметил, что это заставляет усомниться в объективности, беспристрастности и прозрачности проводимых следственных действий.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
11 сентября, 15:26