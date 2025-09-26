Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/nechaev-2044457442.html
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам"
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.09.2025
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам"
Запросы России о правовой помощи по делу о терактах на "Северных потоках" остаются без ответа, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T00:47:00+03:00
2025-09-26T00:47:00+03:00
в мире
россия
сша
германия
сергей нечаев (дипломат)
сеймур херш
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Запросы России о правовой помощи по делу о терактах на "Северных потоках" остаются без ответа, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. "Россия изначально настаивала на полномасштабном международном расследовании, призывала объединить усилия, подключив к нему опытных отечественных экспертов. Все наши инициативы были проигнорированы. Многочисленные запросы о правовой помощи остаются без ответа по существу", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.​ Посол отметил, что это заставляет усомниться в объективности, беспристрастности и прозрачности проводимых следственных действий. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20250926/terakt-2044457088.html
https://ria.ru/20250911/germanija-2041221307.html
россия
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, германия, сергей нечаев (дипломат), сеймур херш, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Посол рассказал о запросах России о правовой помощи по "Северным потокам"

Нечаев заявил, что запросы по делу о "Северных потоках" остаются без ответа

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Запросы России о правовой помощи по делу о терактах на "Северных потоках" остаются без ответа, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Россия изначально настаивала на полномасштабном международном расследовании, призывала объединить усилия, подключив к нему опытных отечественных экспертов. Все наши инициативы были проигнорированы. Многочисленные запросы о правовой помощи остаются без ответа по существу", - заявил Нечаев в комментарии российским СМИ.​
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Нечаев прокомментировал попытки списать подрыв "Севпотоков" на любителей
00:45
Посол отметил, что это заставляет усомниться в объективности, беспристрастности и прозрачности проводимых следственных действий.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Процесс по делу о "Северных потоках" будет постановочным, пишут СМИ
11 сентября, 15:26
 
В миреРоссияСШАГерманияСергей Нечаев (дипломат)Сеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала