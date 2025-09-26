Рейтинг@Mail.ru
В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:29 26.09.2025 (обновлено: 14:53 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/nauka-2044573865.html
В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки
В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки - РИА Новости, 26.09.2025
В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" о достижениях и инновациях российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе открылась в... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:29:00+03:00
2025-09-26T14:53:00+03:00
наука
наука
университетская наука
кисловодск
северный кавказ
москва
андрей горбачев
северо-кавказский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188793_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_59b42201b8c5e3c35289285a62496cf3.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА новости. Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" о достижениях и инновациях российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе открылась в Кисловодске. Организатором выставки выступает Северо-Кавказский федеральный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Для популяризации науки среди молодежи необходимы яркие форматы донесения информации. В рамках проекта "Новый маршрут" мы предусмотрели различные мероприятия: обширную лекционную часть, конкурсы, встречи со студентами, фильмы, выставки. Конечная цель этих форм коммуникации – задача сделать науку и ученых привлекательными для общества и заинтересовать молодое поколение в выборе научной карьеры", – рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.Основная тема выставочной экспозиции, которая размещена в старинном здании Нарзанной галереи Кисловодска и в СКФУ, – вклад ученых СКФО в российскую науку, сообщил руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев.&quot;Мы открыли выставку в национальном парке &quot;Кисловодский&quot;, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество, в том числе в рамках научных исследований и популяризации достижений ученых. Параллельно выставка открывается и на двух площадках в Ставрополе. Думаю, что повышение интереса к науке среди молодежи обеспечит приток новых кадров в эту сферу&quot;, – отметил он.Экспозиция состоит из девяти разделов, посвященных различным направлениям исследований научных центров Северного Кавказа. В фокусе внимания – астрофизика, органическая химия, кавказоведение, курортология, нанотехнологии, плазменная медицина и сверхпрочные пластики. По словам организаторов, каждое из этих направлений связано с подготовкой специалистов, востребованных в промышленности и науке, и задает вектор для интеграции новых технологий в образовательную среду.Ожидается, что выставка, которая продлится до середины октября, будет способствовать развитию у молодежи интереса к научной деятельности и научной карьере, поможет продвигать в обществе образ ученого, достижения исследователей, популяризировать работу в приоритетных секторах экономики и в социальной сфере.Выставка входит в фестиваль "Новый маршрут", который проводится СКФУ при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
https://ria.ru/20250829/skfu-2038135953.html
кисловодск
северный кавказ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978188793_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_45c7d486118a13b95d5fed70e4f5e5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, кисловодск, северный кавказ, москва, андрей горбачев, северо-кавказский федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество
Наука, Наука, Университетская наука, Кисловодск, Северный Кавказ, Москва, Андрей Горбачев, Северо-Кавказский федеральный университет, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Общество

В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКурортный бульвар в городе Кисловодск
Курортный бульвар в городе Кисловодск - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен – РИА новости. Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" о достижениях и инновациях российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе открылась в Кисловодске. Организатором выставки выступает Северо-Кавказский федеральный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Для популяризации науки среди молодежи необходимы яркие форматы донесения информации. В рамках проекта "Новый маршрут" мы предусмотрели различные мероприятия: обширную лекционную часть, конкурсы, встречи со студентами, фильмы, выставки. Конечная цель этих форм коммуникации – задача сделать науку и ученых привлекательными для общества и заинтересовать молодое поколение в выборе научной карьеры", – рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.
Сериал Наука на Северном Кавказе выйдет в эфир осенью 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сериал "Наука на Северном Кавказе" выйдет в эфир осенью 2025 года
29 августа, 09:00
Основная тема выставочной экспозиции, которая размещена в старинном здании Нарзанной галереи Кисловодска и в СКФУ, – вклад ученых СКФО в российскую науку, сообщил руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев.
«

"Мы открыли выставку в национальном парке "Кисловодский", с которым нас связывает многолетнее сотрудничество, в том числе в рамках научных исследований и популяризации достижений ученых. Параллельно выставка открывается и на двух площадках в Ставрополе. Думаю, что повышение интереса к науке среди молодежи обеспечит приток новых кадров в эту сферу", – отметил он.

© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
1 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
2 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
3 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
4 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
1 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
2 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
3 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
4 из 4
Экспозиция состоит из девяти разделов, посвященных различным направлениям исследований научных центров Северного Кавказа. В фокусе внимания – астрофизика, органическая химия, кавказоведение, курортология, нанотехнологии, плазменная медицина и сверхпрочные пластики. По словам организаторов, каждое из этих направлений связано с подготовкой специалистов, востребованных в промышленности и науке, и задает вектор для интеграции новых технологий в образовательную среду.
Ожидается, что выставка, которая продлится до середины октября, будет способствовать развитию у молодежи интереса к научной деятельности и научной карьере, поможет продвигать в обществе образ ученого, достижения исследователей, популяризировать работу в приоритетных секторах экономики и в социальной сфере.
Выставка входит в фестиваль "Новый маршрут", который проводится СКФУ при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКисловодскСеверный КавказМоскваАндрей ГорбачевСеверо-Кавказский федеральный университетМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала