В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки

2025-09-26T14:29:00+03:00

наука

МОСКВА, 26 сен – РИА новости. Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" о достижениях и инновациях российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе открылась в Кисловодске. Организатором выставки выступает Северо-Кавказский федеральный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Для популяризации науки среди молодежи необходимы яркие форматы донесения информации. В рамках проекта "Новый маршрут" мы предусмотрели различные мероприятия: обширную лекционную часть, конкурсы, встречи со студентами, фильмы, выставки. Конечная цель этих форм коммуникации – задача сделать науку и ученых привлекательными для общества и заинтересовать молодое поколение в выборе научной карьеры", – рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.Основная тема выставочной экспозиции, которая размещена в старинном здании Нарзанной галереи Кисловодска и в СКФУ, – вклад ученых СКФО в российскую науку, сообщил руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев."Мы открыли выставку в национальном парке "Кисловодский", с которым нас связывает многолетнее сотрудничество, в том числе в рамках научных исследований и популяризации достижений ученых. Параллельно выставка открывается и на двух площадках в Ставрополе. Думаю, что повышение интереса к науке среди молодежи обеспечит приток новых кадров в эту сферу", – отметил он.Экспозиция состоит из девяти разделов, посвященных различным направлениям исследований научных центров Северного Кавказа. В фокусе внимания – астрофизика, органическая химия, кавказоведение, курортология, нанотехнологии, плазменная медицина и сверхпрочные пластики. По словам организаторов, каждое из этих направлений связано с подготовкой специалистов, востребованных в промышленности и науке, и задает вектор для интеграции новых технологий в образовательную среду.Ожидается, что выставка, которая продлится до середины октября, будет способствовать развитию у молодежи интереса к научной деятельности и научной карьере, поможет продвигать в обществе образ ученого, достижения исследователей, популяризировать работу в приоритетных секторах экономики и в социальной сфере.Выставка входит в фестиваль "Новый маршрут", который проводится СКФУ при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

наука, университетская наука, кисловодск, северный кавказ, москва, андрей горбачев, северо-кавказский федеральный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество