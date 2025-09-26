В Кисловодске открылась выставка об инновациях российской науки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА новости. Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" о достижениях и инновациях российской науки в Северо-Кавказском федеральном округе открылась в Кисловодске. Организатором выставки выступает Северо-Кавказский федеральный университет, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Для популяризации науки среди молодежи необходимы яркие форматы донесения информации. В рамках проекта "Новый маршрут" мы предусмотрели различные мероприятия: обширную лекционную часть, конкурсы, встречи со студентами, фильмы, выставки. Конечная цель этих форм коммуникации – задача сделать науку и ученых привлекательными для общества и заинтересовать молодое поколение в выборе научной карьеры", – рассказала и.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова.
Сериал "Наука на Северном Кавказе" выйдет в эфир осенью 2025 года
29 августа, 09:00
Основная тема выставочной экспозиции, которая размещена в старинном здании Нарзанной галереи Кисловодска и в СКФУ, – вклад ученых СКФО в российскую науку, сообщил руководитель проекта, директор департамента медиакоммуникаций Высшей школы креативных индустрий СКФУ Андрей Горбачев.
«
"Мы открыли выставку в национальном парке "Кисловодский", с которым нас связывает многолетнее сотрудничество, в том числе в рамках научных исследований и популяризации достижений ученых. Параллельно выставка открывается и на двух площадках в Ставрополе. Думаю, что повышение интереса к науке среди молодежи обеспечит приток новых кадров в эту сферу", – отметил он.
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
1 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
2 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
3 из 4
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянВыставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
4 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
1 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
2 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
3 из 4
Выставка "Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен" в Кисловодске
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
4 из 4
Экспозиция состоит из девяти разделов, посвященных различным направлениям исследований научных центров Северного Кавказа. В фокусе внимания – астрофизика, органическая химия, кавказоведение, курортология, нанотехнологии, плазменная медицина и сверхпрочные пластики. По словам организаторов, каждое из этих направлений связано с подготовкой специалистов, востребованных в промышленности и науке, и задает вектор для интеграции новых технологий в образовательную среду.
Ожидается, что выставка, которая продлится до середины октября, будет способствовать развитию у молодежи интереса к научной деятельности и научной карьере, поможет продвигать в обществе образ ученого, достижения исследователей, популяризировать работу в приоритетных секторах экономики и в социальной сфере.
Выставка входит в фестиваль "Новый маршрут", который проводится СКФУ при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.