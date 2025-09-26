https://ria.ru/20250926/nauka-2044435153.html

Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян

Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян - РИА Новости, 26.09.2025

Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян

Проблема дефицита качественных отечественных семян постепенно находит свое практическое решение в России. Об этом заявил профессор РГАУ-МСХА имени К.А... РИА Новости, 26.09.2025

САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. Проблема дефицита качественных отечественных семян постепенно находит свое практическое решение в России. Об этом заявил профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем, созданной при поддержке программы мегагрантов, Иван Васенев, выступая на IV Международной конференции "Наука будущего" и X Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых", которые проходят в эти дни в Саратове.Форум собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых. Как передает корреспондент РИА Новости, одна из наиболее популярных секций форума посвящена агро-, био- и продовольственным технологиям."Сейчас проблему отечественных семян ускоренно решают; по целому ряду культур она уже в значительной степени решена, но вот по сахарной свекле еще далека от решения", - сообщил ученый, добавив, что руководство страны занимает принципиальную позицию, направленную на импортозамещение семян и базового обеспечения агротехнологий; правительство и министерство выделяют стимулирующее финансирование, как в области селекции, так и в области семеноводства."Прогресс здесь очевиден, особенно по мягкой и твердой пшенице", – отметил профессор, напомнив, что российский селекционер Петр Мальчиков получил золотую медаль РАН за то, что вывел 17 качественных сортов пшеницы, которые уже внедрены и имеют широкое распространение. "У селекционеров нелегкий труд, поскольку на выведение хорошего сорта уходит семь, а иногда и больше лет", – добавил он."Надо понимать, что здесь решаются одни задачи и сразу возникают новые, например, новые технологические возможности по возделыванию культур. Этот процесс бесконечный", – подчеркнул профессор.Отвечая на вопрос о том, с чем связана сохраняющаяся проблема с сахарной свеклой, ученый пояснил, что свекла - культура двухлетняя, соответственно, семена появляются только на второй год. Плюс для этого требуется большой объем ручного труда, а чем больше ручной работы, тем трудозатратнее выведение новых сортов."У нас большие площади свеклосеяния в Центрально-Черноземном регионе, но работать, скажем так, в более "легком" режиме свекловичной селекции и семеноводства можно только в условиях Краснодарского края", – пояснил он.При этом ученый высказал мнение, что в России есть замечательные селекционеры. "С одной стороны, их надо максимально поддерживать, но с другой – не упускать процесс широкого масштабирования наилучших отечественных гибридов и сортов, ведь, когда выводится новый сорт, его нередко воспринимают настороженно", – добавил профессор.Ученые Тимирязевской академии входят в состав жюри, которое оценивает работы студентов и аспирантов, принявших участие в X Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ. Комментируя их выступления, Иван Васенев подчеркнул, что многие работы соответствуют современным вызовам глобальных изменений климата, имеют вполне перспективные рабочие гипотезы, а их авторы способны ярко позиционировать свои идеи.В качестве примера он привел работу студента первого курса бакалавриата из Якутии. "Молодой оленевод рассказал о выращивании подсолнечника в условиях рискованного земледелия на мерзлотных почвах Республики Саха. Это пока еще необычно, но уже перспективно. Он доказал, что внесение определенных биопрепаратов на 30 процентов увеличивает зеленую массу подсолнечника (для корма животных) и на 5 дней сокращает вегетационный период, что очень актуально в условиях Якутии", – рассказал профессор.По его словам, много интересных работ, посвященных вторичной утилизации отходов. "У нас были и пивные дробины, и отходы рыбных хозяйств, и грибных производств и пр. Кроме того, очень любопытна разработка отечественных кормовых добавок на основе сахарозаменителей для повышения привлекательности кормов – "чтобы жизнь была слаще", – добавил ученый.Студенты и аспиранты поблагодарили экспертное жюри за дельные научные советы. Сегодня вечером назовут имена победителей.

