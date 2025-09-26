Рейтинг@Mail.ru
Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/nauka-2044435153.html
Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян
Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян - РИА Новости, 26.09.2025
Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян
Проблема дефицита качественных отечественных семян постепенно находит свое практическое решение в России. Об этом заявил профессор РГАУ-МСХА имени К.А... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T09:00:00+03:00
2025-09-26T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
саратов
республика саха (якутия)
российская академия наук
пшеница
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044373172_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7231ee5d09ccdf18aac54c33def7c615.jpg
САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. Проблема дефицита качественных отечественных семян постепенно находит свое практическое решение в России. Об этом заявил профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем, созданной при поддержке программы мегагрантов, Иван Васенев, выступая на IV Международной конференции "Наука будущего" и X Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых", которые проходят в эти дни в Саратове.Форум собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых. Как передает корреспондент РИА Новости, одна из наиболее популярных секций форума посвящена агро-, био- и продовольственным технологиям."Сейчас проблему отечественных семян ускоренно решают; по целому ряду культур она уже в значительной степени решена, но вот по сахарной свекле еще далека от решения", - сообщил ученый, добавив, что руководство страны занимает принципиальную позицию, направленную на импортозамещение семян и базового обеспечения агротехнологий; правительство и министерство выделяют стимулирующее финансирование, как в области селекции, так и в области семеноводства."Прогресс здесь очевиден, особенно по мягкой и твердой пшенице", – отметил профессор, напомнив, что российский селекционер Петр Мальчиков получил золотую медаль РАН за то, что вывел 17 качественных сортов пшеницы, которые уже внедрены и имеют широкое распространение. "У селекционеров нелегкий труд, поскольку на выведение хорошего сорта уходит семь, а иногда и больше лет", – добавил он."Надо понимать, что здесь решаются одни задачи и сразу возникают новые, например, новые технологические возможности по возделыванию культур. Этот процесс бесконечный", – подчеркнул профессор.Отвечая на вопрос о том, с чем связана сохраняющаяся проблема с сахарной свеклой, ученый пояснил, что свекла - культура двухлетняя, соответственно, семена появляются только на второй год. Плюс для этого требуется большой объем ручного труда, а чем больше ручной работы, тем трудозатратнее выведение новых сортов."У нас большие площади свеклосеяния в Центрально-Черноземном регионе, но работать, скажем так, в более "легком" режиме свекловичной селекции и семеноводства можно только в условиях Краснодарского края", – пояснил он.При этом ученый высказал мнение, что в России есть замечательные селекционеры. "С одной стороны, их надо максимально поддерживать, но с другой – не упускать процесс широкого масштабирования наилучших отечественных гибридов и сортов, ведь, когда выводится новый сорт, его нередко воспринимают настороженно", – добавил профессор.Ученые Тимирязевской академии входят в состав жюри, которое оценивает работы студентов и аспирантов, принявших участие в X Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ. Комментируя их выступления, Иван Васенев подчеркнул, что многие работы соответствуют современным вызовам глобальных изменений климата, имеют вполне перспективные рабочие гипотезы, а их авторы способны ярко позиционировать свои идеи.В качестве примера он привел работу студента первого курса бакалавриата из Якутии. "Молодой оленевод рассказал о выращивании подсолнечника в условиях рискованного земледелия на мерзлотных почвах Республики Саха. Это пока еще необычно, но уже перспективно. Он доказал, что внесение определенных биопрепаратов на 30 процентов увеличивает зеленую массу подсолнечника (для корма животных) и на 5 дней сокращает вегетационный период, что очень актуально в условиях Якутии", – рассказал профессор.По его словам, много интересных работ, посвященных вторичной утилизации отходов. "У нас были и пивные дробины, и отходы рыбных хозяйств, и грибных производств и пр. Кроме того, очень любопытна разработка отечественных кормовых добавок на основе сахарозаменителей для повышения привлекательности кормов – "чтобы жизнь была слаще", – добавил ученый.Студенты и аспиранты поблагодарили экспертное жюри за дельные научные советы. Сегодня вечером назовут имена победителей.
https://ria.ru/20250925/nauka-2044121666.html
https://ria.ru/20241014/nauka-1977381482.html
https://ria.ru/20250925/uchenye-2044204462.html
россия
саратов
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044373172_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d00f077545f85773016442360c8458e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, саратов, республика саха (якутия), российская академия наук, пшеница, семена, форум
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Саратов, Республика Саха (Якутия), Российская академия наук, Пшеница, семена, Форум

Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян

© Getty Images / didesign021Пшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Getty Images / didesign021
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 26 сен – РИА Новости. Проблема дефицита качественных отечественных семян постепенно находит свое практическое решение в России. Об этом заявил профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем, созданной при поддержке программы мегагрантов, Иван Васенев, выступая на IV Международной конференции "Наука будущего" и X Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых", которые проходят в эти дни в Саратове.
Форум собрал более 600 молодых исследователей и ведущих мировых ученых. Как передает корреспондент РИА Новости, одна из наиболее популярных секций форума посвящена агро-, био- и продовольственным технологиям.
X Всероссийский молодёжный научный форум Наука будущего – наука молодых - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Очень высокий IQ. В России открылся форум "Наука будущего – наука молодых"
25 сентября, 07:00
"Сейчас проблему отечественных семян ускоренно решают; по целому ряду культур она уже в значительной степени решена, но вот по сахарной свекле еще далека от решения", - сообщил ученый, добавив, что руководство страны занимает принципиальную позицию, направленную на импортозамещение семян и базового обеспечения агротехнологий; правительство и министерство выделяют стимулирующее финансирование, как в области селекции, так и в области семеноводства.
"Прогресс здесь очевиден, особенно по мягкой и твердой пшенице", – отметил профессор, напомнив, что российский селекционер Петр Мальчиков получил золотую медаль РАН за то, что вывел 17 качественных сортов пшеницы, которые уже внедрены и имеют широкое распространение. "У селекционеров нелегкий труд, поскольку на выведение хорошего сорта уходит семь, а иногда и больше лет", – добавил он.
© Фото : ООО "Инконсалт К"Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
© Фото : ООО "Инконсалт К"
1 из 2
© Фото : ООО "Инконсалт К"Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
© Фото : ООО "Инконсалт К"
2 из 2
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
© Фото : ООО "Инконсалт К"
1 из 2
Профессор МСХА им. К.А. Тимирязева, руководитель лаборатории мегагрантов Иван Васенев
© Фото : ООО "Инконсалт К"
2 из 2
"Надо понимать, что здесь решаются одни задачи и сразу возникают новые, например, новые технологические возможности по возделыванию культур. Этот процесс бесконечный", – подчеркнул профессор.
Отвечая на вопрос о том, с чем связана сохраняющаяся проблема с сахарной свеклой, ученый пояснил, что свекла - культура двухлетняя, соответственно, семена появляются только на второй год. Плюс для этого требуется большой объем ручного труда, а чем больше ручной работы, тем трудозатратнее выведение новых сортов.
"У нас большие площади свеклосеяния в Центрально-Черноземном регионе, но работать, скажем так, в более "легком" режиме свекловичной селекции и семеноводства можно только в условиях Краснодарского края", – пояснил он.
При этом ученый высказал мнение, что в России есть замечательные селекционеры. "С одной стороны, их надо максимально поддерживать, но с другой – не упускать процесс широкого масштабирования наилучших отечественных гибридов и сортов, ведь, когда выводится новый сорт, его нередко воспринимают настороженно", – добавил профессор.
Исследование пшеницы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Российские ученые нашли гены живучести пшеницы и сои
14 октября 2024, 03:00
Ученые Тимирязевской академии входят в состав жюри, которое оценивает работы студентов и аспирантов, принявших участие в X Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ. Комментируя их выступления, Иван Васенев подчеркнул, что многие работы соответствуют современным вызовам глобальных изменений климата, имеют вполне перспективные рабочие гипотезы, а их авторы способны ярко позиционировать свои идеи.
В качестве примера он привел работу студента первого курса бакалавриата из Якутии. "Молодой оленевод рассказал о выращивании подсолнечника в условиях рискованного земледелия на мерзлотных почвах Республики Саха. Это пока еще необычно, но уже перспективно. Он доказал, что внесение определенных биопрепаратов на 30 процентов увеличивает зеленую массу подсолнечника (для корма животных) и на 5 дней сокращает вегетационный период, что очень актуально в условиях Якутии", – рассказал профессор.
Человек работает с искусственным интеллектом - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Он не хочет обмануть, он хочет понравиться. Ученые заступились за ИИ
25 сентября, 09:40
По его словам, много интересных работ, посвященных вторичной утилизации отходов. "У нас были и пивные дробины, и отходы рыбных хозяйств, и грибных производств и пр. Кроме того, очень любопытна разработка отечественных кормовых добавок на основе сахарозаменителей для повышения привлекательности кормов – "чтобы жизнь была слаще", – добавил ученый.
Студенты и аспиранты поблагодарили экспертное жюри за дельные научные советы. Сегодня вечером назовут имена победителей.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСаратовРеспублика Саха (Якутия)Российская академия наукПшеницасеменаФорум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала