https://ria.ru/20250926/nato-2044477939.html
На Западе сделали заявление о войне с Россией
На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
На Западе сделали заявление о войне с Россией
У людей на Западе нет намерений воевать с Россией, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T06:31:00+03:00
2025-09-26T06:31:00+03:00
2025-09-26T07:25:00+03:00
запад
нато
министерство обороны сша
сша
россия
в мире
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У людей на Западе нет намерений воевать с Россией, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!" — отметил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250917/nato-2042371043.html
https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html
сша
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, нато, министерство обороны сша, сша, россия, в мире, москва, сергей лавров, украина
Запад, НАТО, Министерство обороны США, США, Россия, В мире, Москва, Сергей Лавров, Украина
На Западе сделали заявление о войне с Россией
Макгрегор: на самом деле никто на Западе не хочет воевать с Россией