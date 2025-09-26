https://ria.ru/20250926/nato-2044477939.html

На Западе сделали заявление о войне с Россией

У людей на Западе нет намерений воевать с Россией, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У людей на Западе нет намерений воевать с Россией, написал в соцсети Х полковник армии США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал, и европейский народ этого не хочет!" — отметил он.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Между тем страны альянса продолжают поставки вооружений Украине. Россия не раз предупреждала, что это ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

