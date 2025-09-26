Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов
18:23 26.09.2025 (обновлено: 18:33 26.09.2025)
Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов
Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов - РИА Новости, 26.09.2025
Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов
Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Новости
Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов

Путин призвал делать все для сохранения культурного наследия регионов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин рассчитывает, что регионы продолжат поддержку военнослужащих
Вчера, 18:22
 
Россия
 
 
