Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов
2025-09-26T18:23:00+03:00
2025-09-26T18:23:00+03:00
2025-09-26T18:33:00+03:00
россия
владимир путин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
россия
россия, владимир путин
