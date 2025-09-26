https://ria.ru/20250926/nasledie-2044668954.html

Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов

Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов - РИА Новости, 26.09.2025

Путин призвал сохранить культурное и историческое наследие регионов

Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T18:23:00+03:00

2025-09-26T18:23:00+03:00

2025-09-26T18:33:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Нужно делать все необходимое для сохранения культурного и исторического наследия регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного наследия регионов, их самобытности, чтобы люди чувствовали связь времен, искренне разделяли ценности, которые всегда были важны для нашего общества", - сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250926/putin-2044668528.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин