Рейтинг@Mail.ru
Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/nagrady-2044471636.html
Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО
Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 26.09.2025
Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в Telegram-канале, что, находясь с рабочей поездкой в Дебальцево, наградил бойцов добровольческого отряда... РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T04:47:00+03:00
2025-09-26T04:47:00+03:00
безопасность
дебальцево
хабаровский край
дальний восток
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023820034_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_039b4241a23bf3f76128ba6cdddd605a.jpg
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в Telegram-канале, что, находясь с рабочей поездкой в Дебальцево, наградил бойцов добровольческого отряда БАРС-8 "Хабаровск" в зоне специальной военной операции. "Друзья, не менее важную миссию, чем доставка нашим ребятам техники, выполнил в зоне СВО. Самоотверженность и верность долгу сразу 16 бойцов отряда БАРС-8 "Хабаровск" отмечена краевыми медалями "За доблесть в специальной военной операции". Отряд - очень сплоченный, дружный. В нем есть сотрудники правительства нашего региона и других органов исполнительной власти, специалисты муниципалитетов", - написал Демешин. Губернатор отметил, что в этот раз, навещая бойцов с Дальнего Востока в зоне боевого соприкосновения, смог увидеть процесс их обучения. Помимо отряда БАРС-8 "Хабаровск" он побывал в расположении 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и встретился с военнослужащими группировки "Восток". "Боевой дух подкрепили добрыми весточками из дома и, как всегда, - привезли много техники. Это роботизированные тележки, портативные зарядные электростанции, ноутбуки для систем управления, цифровые радиостанции, сотни квадрокоптеров и FPV-дронов", - заключил Демешин. Как сообщила администрация городского округа Дебальцево в Telegram-канале, в ходе рабочего визита в Дебальцево Демешин провел инспекцию ряда объектов в городе. Особое внимание было уделено состоянию дорог: он оценил качество ремонта на восьми участках общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также работу по установке искусственных неровностей и обустройству остановок. Отмечается, что губернатор выразил удовлетворение увиденным. Шефство над городом Хабаровский край взял в конце мая 2022 года. "Кроме того, была проведена проверка ремонта в многоквартирном доме на улице Узловая, 62, где осмотрели обновленную кровлю и входные группы в подъездах. Также Дмитрий Викторович посетил ГБУ "Центральная городская больница г. Дебальцево", где продолжается капитальный ремонт лифтовой шахты. Не обошел стороной он и детский сад №8 "Звездочка", - сообщает горадминистрация округа. Как сообщал Демешин РИА Новости на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, за три года в Дебальцево восстановили 85 объектов: 25 - социальной инфраструктуры, 23 в ЖКХ и 37 в дорожном хозяйстве. К концу этого года восстановят семь трансформаторных подстанций для бесперебойной подачи энергии людям. В 2026-м планируется возвести модульный спортзал на территории школы №2. Также отремонтируют два многоквартирных дома, здание хлораторной на территории водонапорной станции "Перекачка", закончат работы по новому физкультурно-спортивному комплексу. По данным правительства региона, чтобы попасть в добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск", нужно обратиться в военкомат по месту жительства. Срок контракта можно заключить на шесть месяцев, всем вступившим предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается в два этапа: 100 тысяч рублей – при заключении контракта, 400 тысяч рублей – по истечении трех месяцев. Ежемесячное денежное содержание – от 205 до 290 тысяч рублей. Каждый доброволец получит полный социальный пакет и статус ветерана боевых действий. От кандидатов требуется хорошая физическая форма и успешное прохождение медкомиссии. Перед отправкой проводятся двухнедельные подготовительные сборы. Для операторов БПЛА предусмотрен курс обучения продолжительностью до трех месяцев. Все поступившие в отряд получат современное снаряжение и необходимую экипировку.
https://ria.ru/20250920/donetsk-2043135556.html
https://ria.ru/20250123/demeshin--1995157038.html
https://ria.ru/20250110/rosgvardija-1993109760.html
дебальцево
хабаровский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023820034_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_c2232ddedd9c57b30d28dbc1d44f08ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, дебальцево, хабаровский край, дальний восток, дмитрий демешин
Безопасность, Дебальцево, Хабаровский край, Дальний Восток, Дмитрий Демешин
Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО

Демешин наградил бойцов отряда БАРС-8 "Хабаровск" в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в Telegram-канале, что, находясь с рабочей поездкой в Дебальцево, наградил бойцов добровольческого отряда БАРС-8 "Хабаровск" в зоне специальной военной операции.
"Друзья, не менее важную миссию, чем доставка нашим ребятам техники, выполнил в зоне СВО. Самоотверженность и верность долгу сразу 16 бойцов отряда БАРС-8 "Хабаровск" отмечена краевыми медалями "За доблесть в специальной военной операции". Отряд - очень сплоченный, дружный. В нем есть сотрудники правительства нашего региона и других органов исполнительной власти, специалисты муниципалитетов", - написал Демешин.
Награждение бойцов-добровольцев СВО из Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Донецке добровольцы из Южной Осетии получили воинские награды
20 сентября, 09:16
Губернатор отметил, что в этот раз, навещая бойцов с Дальнего Востока в зоне боевого соприкосновения, смог увидеть процесс их обучения. Помимо отряда БАРС-8 "Хабаровск" он побывал в расположении 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и встретился с военнослужащими группировки "Восток".
"Боевой дух подкрепили добрыми весточками из дома и, как всегда, - привезли много техники. Это роботизированные тележки, портативные зарядные электростанции, ноутбуки для систем управления, цифровые радиостанции, сотни квадрокоптеров и FPV-дронов", - заключил Демешин.
Как сообщила администрация городского округа Дебальцево в Telegram-канале, в ходе рабочего визита в Дебальцево Демешин провел инспекцию ряда объектов в городе. Особое внимание было уделено состоянию дорог: он оценил качество ремонта на восьми участках общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также работу по установке искусственных неровностей и обустройству остановок. Отмечается, что губернатор выразил удовлетворение увиденным. Шефство над городом Хабаровский край взял в конце мая 2022 года.
"Кроме того, была проведена проверка ремонта в многоквартирном доме на улице Узловая, 62, где осмотрели обновленную кровлю и входные группы в подъездах. Также Дмитрий Викторович посетил ГБУ "Центральная городская больница г. Дебальцево", где продолжается капитальный ремонт лифтовой шахты. Не обошел стороной он и детский сад №8 "Звездочка", - сообщает горадминистрация округа.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Глава Хабаровского края увеличил выплату бойцам СВО на 305 тысяч рублей
23 января, 15:43
Как сообщал Демешин РИА Новости на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, за три года в Дебальцево восстановили 85 объектов: 25 - социальной инфраструктуры, 23 в ЖКХ и 37 в дорожном хозяйстве. К концу этого года восстановят семь трансформаторных подстанций для бесперебойной подачи энергии людям. В 2026-м планируется возвести модульный спортзал на территории школы №2. Также отремонтируют два многоквартирных дома, здание хлораторной на территории водонапорной станции "Перекачка", закончат работы по новому физкультурно-спортивному комплексу.
По данным правительства региона, чтобы попасть в добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск", нужно обратиться в военкомат по месту жительства. Срок контракта можно заключить на шесть месяцев, всем вступившим предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается в два этапа: 100 тысяч рублей – при заключении контракта, 400 тысяч рублей – по истечении трех месяцев. Ежемесячное денежное содержание – от 205 до 290 тысяч рублей. Каждый доброволец получит полный социальный пакет и статус ветерана боевых действий. От кандидатов требуется хорошая физическая форма и успешное прохождение медкомиссии. Перед отправкой проводятся двухнедельные подготовительные сборы. Для операторов БПЛА предусмотрен курс обучения продолжительностью до трех месяцев. Все поступившие в отряд получат современное снаряжение и необходимую экипировку.
Противоосколочные костюмы, переданные бойцам Росгвардии из Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Хабаровским бойцам Росгвардии передали более 200 противоосколочных костюмов
10 января, 13:57
 
БезопасностьДебальцевоХабаровский крайДальний ВостокДмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала