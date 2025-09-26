Глава Хабаровского края Демешин наградил бойцов в зоне СВО
Демешин наградил бойцов отряда БАРС-8 "Хабаровск" в зоне СВО
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в Telegram-канале, что, находясь с рабочей поездкой в Дебальцево, наградил бойцов добровольческого отряда БАРС-8 "Хабаровск" в зоне специальной военной операции.
"Друзья, не менее важную миссию, чем доставка нашим ребятам техники, выполнил в зоне СВО. Самоотверженность и верность долгу сразу 16 бойцов отряда БАРС-8 "Хабаровск" отмечена краевыми медалями "За доблесть в специальной военной операции". Отряд - очень сплоченный, дружный. В нем есть сотрудники правительства нашего региона и других органов исполнительной власти, специалисты муниципалитетов", - написал Демешин.
Губернатор отметил, что в этот раз, навещая бойцов с Дальнего Востока в зоне боевого соприкосновения, смог увидеть процесс их обучения. Помимо отряда БАРС-8 "Хабаровск" он побывал в расположении 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и встретился с военнослужащими группировки "Восток".
"Боевой дух подкрепили добрыми весточками из дома и, как всегда, - привезли много техники. Это роботизированные тележки, портативные зарядные электростанции, ноутбуки для систем управления, цифровые радиостанции, сотни квадрокоптеров и FPV-дронов", - заключил Демешин.
Как сообщила администрация городского округа Дебальцево в Telegram-канале, в ходе рабочего визита в Дебальцево Демешин провел инспекцию ряда объектов в городе. Особое внимание было уделено состоянию дорог: он оценил качество ремонта на восьми участках общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, а также работу по установке искусственных неровностей и обустройству остановок. Отмечается, что губернатор выразил удовлетворение увиденным. Шефство над городом Хабаровский край взял в конце мая 2022 года.
"Кроме того, была проведена проверка ремонта в многоквартирном доме на улице Узловая, 62, где осмотрели обновленную кровлю и входные группы в подъездах. Также Дмитрий Викторович посетил ГБУ "Центральная городская больница г. Дебальцево", где продолжается капитальный ремонт лифтовой шахты. Не обошел стороной он и детский сад №8 "Звездочка", - сообщает горадминистрация округа.
Как сообщал Демешин РИА Новости на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, за три года в Дебальцево восстановили 85 объектов: 25 - социальной инфраструктуры, 23 в ЖКХ и 37 в дорожном хозяйстве. К концу этого года восстановят семь трансформаторных подстанций для бесперебойной подачи энергии людям. В 2026-м планируется возвести модульный спортзал на территории школы №2. Также отремонтируют два многоквартирных дома, здание хлораторной на территории водонапорной станции "Перекачка", закончат работы по новому физкультурно-спортивному комплексу.
По данным правительства региона, чтобы попасть в добровольческий отряд БАРС-8 "Хабаровск", нужно обратиться в военкомат по месту жительства. Срок контракта можно заключить на шесть месяцев, всем вступившим предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается в два этапа: 100 тысяч рублей – при заключении контракта, 400 тысяч рублей – по истечении трех месяцев. Ежемесячное денежное содержание – от 205 до 290 тысяч рублей. Каждый доброволец получит полный социальный пакет и статус ветерана боевых действий. От кандидатов требуется хорошая физическая форма и успешное прохождение медкомиссии. Перед отправкой проводятся двухнедельные подготовительные сборы. Для операторов БПЛА предусмотрен курс обучения продолжительностью до трех месяцев. Все поступившие в отряд получат современное снаряжение и необходимую экипировку.