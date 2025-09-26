Рейтинг@Mail.ru
Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков - РИА Новости, 26.09.2025
11:19 26.09.2025 (обновлено: 12:55 26.09.2025)
Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков
Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков - РИА Новости, 26.09.2025
Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков
Житель Екатеринбурга Федор Медведев, неделю бродивший в лесу, рассказал спасателям, как отбивался от волков. РИА Новости, 26.09.2025
происшествия
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Житель Екатеринбурга Федор Медведев, неделю бродивший в лесу, рассказал спасателям, как отбивался от волков."Вышел с лагеря, пошел в лес, в принципе, ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент я заблудился. Пытался найти какой-то выход. С собой у меня была только зажигалка и нож, больше не было ничего. Там тайга, там очень страшно. К вечеру нашел место для ночлежки, развел костры, сделал задымление, чтобы какой-то знак подать о себе. В первую же ночь пришли волки. Очнулся, услышал шорохи, схватился за костер и горящими палками начал кидать", — рассказал Медведев. По его словам, именно поэтому у него обожжены пальцы на руках. Днем он постоянно шел, а вечером искал ночлег и устраивал лагерь. "Тайга — она днем красивая, а ночью страшная. &lt;…&gt; Ел ягоды, траву, шишки. Из камня сковородку сделал, грибы жарил, но их много не съешь. На второй день был медведь, мы видели друг друга — в метрах семи-десяти, он пришел к реке попить, я был на другом берегу. Он напился и ушел. Но у меня фамилия Медведев. Думаю, что медведь медведя не стал бы, наверное, есть", — сказал мужчина.Он добавил, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя паниковать. Его жена, со своей стороны, поблагодарила участников спасательной операции — службы, волонтеров, полицию, МЧС и друзей — всех, кто "активно искал, не останавливаясь". Медики оценивают состояние Медведева как средней степени тяжести, ему оказали необходимую помощь. Cейчас мужчина находится с семьей, лечение он продолжит в Екатеринбурге.
свердловская область
екатеринбург
происшествия, свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков

Пропавший на горе на Урале мужчина отбивался от волков горящими палками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Житель Екатеринбурга Федор Медведев, неделю бродивший в лесу, рассказал спасателям, как отбивался от волков.

Сорокатрехлетний Медведев 18 сентября с компанией друзей ушел на гору Ольвинский камень собирать шишки и в назначенный срок не вернулся в лагерь. В спасательной операции участвовали специалисты МЧС, ДПСО "Прорыв", "РМК Поиск" и волонтеры. Поиски осложнялись труднопроходимой местностью, болотами и отсутствием связи. Неделю спустя пропавшего обнаружили сотрудники "РМК Поиск", когда он вышел из леса примерно в двухстах метрах от лагеря.

"Вышел с лагеря, пошел в лес, в принципе, ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент я заблудился. Пытался найти какой-то выход. С собой у меня была только зажигалка и нож, больше не было ничего. Там тайга, там очень страшно. К вечеру нашел место для ночлежки, развел костры, сделал задымление, чтобы какой-то знак подать о себе. В первую же ночь пришли волки. Очнулся, услышал шорохи, схватился за костер и горящими палками начал кидать", — рассказал Медведев.
По его словам, именно поэтому у него обожжены пальцы на руках. Днем он постоянно шел, а вечером искал ночлег и устраивал лагерь.
«
"Тайга — она днем красивая, а ночью страшная. <…> Ел ягоды, траву, шишки. Из камня сковородку сделал, грибы жарил, но их много не съешь. На второй день был медведь, мы видели друг друга — в метрах семи-десяти, он пришел к реке попить, я был на другом берегу. Он напился и ушел. Но у меня фамилия Медведев. Думаю, что медведь медведя не стал бы, наверное, есть", — сказал мужчина.
Он добавил, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя паниковать.
Его жена, со своей стороны, поблагодарила участников спасательной операции — службы, волонтеров, полицию, МЧС и друзей — всех, кто "активно искал, не останавливаясь".
Медики оценивают состояние Медведева как средней степени тяжести, ему оказали необходимую помощь. Cейчас мужчина находится с семьей, лечение он продолжит в Екатеринбурге.
Происшествия
 
 
