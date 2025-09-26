https://ria.ru/20250926/muzhchina-2044517638.html

Пропавший на горе на Урале рассказал, как отбивался от волков

Житель Екатеринбурга Федор Медведев, неделю бродивший в лесу, рассказал спасателям, как отбивался от волков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Житель Екатеринбурга Федор Медведев, неделю бродивший в лесу, рассказал спасателям, как отбивался от волков."Вышел с лагеря, пошел в лес, в принципе, ориентируюсь в лесах, но в какой-то момент я заблудился. Пытался найти какой-то выход. С собой у меня была только зажигалка и нож, больше не было ничего. Там тайга, там очень страшно. К вечеру нашел место для ночлежки, развел костры, сделал задымление, чтобы какой-то знак подать о себе. В первую же ночь пришли волки. Очнулся, услышал шорохи, схватился за костер и горящими палками начал кидать", — рассказал Медведев. По его словам, именно поэтому у него обожжены пальцы на руках. Днем он постоянно шел, а вечером искал ночлег и устраивал лагерь. "Тайга — она днем красивая, а ночью страшная. <…> Ел ягоды, траву, шишки. Из камня сковородку сделал, грибы жарил, но их много не съешь. На второй день был медведь, мы видели друг друга — в метрах семи-десяти, он пришел к реке попить, я был на другом берегу. Он напился и ушел. Но у меня фамилия Медведев. Думаю, что медведь медведя не стал бы, наверное, есть", — сказал мужчина.Он добавил, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя паниковать. Его жена, со своей стороны, поблагодарила участников спасательной операции — службы, волонтеров, полицию, МЧС и друзей — всех, кто "активно искал, не останавливаясь". Медики оценивают состояние Медведева как средней степени тяжести, ему оказали необходимую помощь. Cейчас мужчина находится с семьей, лечение он продолжит в Екатеринбурге.

