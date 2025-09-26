https://ria.ru/20250926/moskva-2044537732.html

Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных фонтанов к завершению сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ближайшее время будем завершать сезон работы фонтанов. После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней. "Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

москва

