Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона - РИА Новости, 26.09.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:33 26.09.2025
Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона
Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных фонтанов к завершению сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В ближайшее время будем завершать сезон работы фонтанов. После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней. "Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
Фонтаны в Москве начали готовить к завершению сезона

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку столичных фонтанов к завершению сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ближайшее время будем завершать сезон работы фонтанов. После отключения сооружений промоем чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируем техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Затем приступим к мероприятиям по консервации фонтанов на зимний период", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что насосы на сооружениях отключаются последовательно, чтобы избежать гидроудара. Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток, например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.
"Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" - единственный в Москве, который закрывают надувным куполом. Плавающие фонтаны на Водоотводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону: проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
