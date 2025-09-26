https://ria.ru/20250926/moskalik-2044506175.html

СК завершил расследование дела о теракте в Балашихе, где погиб Москалик

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряде других преступлений", - сказала она. Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал замначальника Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Помимо этого, в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается", - заключила Петренко. В августе ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика, который по заданию украинских спецслужб наблюдал за генералом и доставил СВУ, использовавшееся при теракте. Вину он признал.

