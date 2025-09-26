Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела о теракте в Балашихе, где погиб Москалик - РИА Новости, 26.09.2025
10:05 26.09.2025
https://ria.ru/20250926/moskalik-2044506175.html
СК завершил расследование дела о теракте в Балашихе, где погиб Москалик
Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, сообщила РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T10:05:00+03:00
2025-09-26T10:05:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. "Завершено расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряде других преступлений", - сказала она. Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал замначальника Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Помимо этого, в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается", - заключила Петренко. В августе ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика, который по заданию украинских спецслужб наблюдал за генералом и доставил СВУ, использовавшееся при теракте. Вину он признал.
балашиха, россия, москва, ярослав москалик, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Балашиха, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела о теракте в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
29 апреля, 02:11
29 апреля, 02:11
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Игната Кузина. Он обвиняется в совершении террористического акта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряде других преступлений", - сказала она.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал замначальника Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Помимо этого, в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по обвинению Кузина направлено для решения вопроса о передаче в суд. В отношении иных соучастников расследование продолжается", - заключила Петренко.
В августе ФСБ сообщала о задержании в Саратовской области соучастника убийства Москалика, который по заданию украинских спецслужб наблюдал за генералом и доставил СВУ, использовавшееся при теракте. Вину он признал.
СК предъявил обвинение фигуранту дела о теракте, в котором погиб Кириллов
8 сентября, 08:11
8 сентября, 08:11
 
БалашихаРоссияМоскваЯрослав МоскаликСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
