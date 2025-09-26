Корпоративный демографический стандарт обсудили в Госсовете

https://ria.ru/20250926/mordovija-2044711209.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Внедрение корпоративного демографического стандарта в регионах и создание системы поддержки в вузах студенческих семей с детьми обсудили на комиссии Госсовета по направлению "Семья", сообщает пресс-служба главы Мордовии. Заседание комиссии Госсовета по направлению "Семья" под председательством главы Мордовии Артёма Здунова состоялось в пятницу в Москве. "Результаты социологических исследований подтверждают, что, наряду с уровнем доходов и доступностью жилья, еще один сдерживающий фактор в увеличении рождаемости - это совмещение родительских обязанностей и профессиональной реализации. При этом в условиях демографических вызовов и, как следствие, кадровых проблем работодатели сами должны быть все более заинтересованы в разработке эффективных инструментов корпоративной демографической политики", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Было подчеркнуто, что многие регионы при поддержке бизнеса, профсоюзов и деловых объединений закрепляют единые корпоративные стандарты поддержки рождаемости в трехсторонних соглашениях и коллективных договорах. Мордовия была первой среди регионов, подписавших трехстороннее соглашение между правительством региона, Федерацией профсоюзов Мордовии и региональным отделением Союза работодателей, благодаря которому формируются "демографические альбомы предприятий", анализируется внедрение бизнесом рекомендованных мер поддержки. "Вместе с тем ситуация в субъектах разнится, и уровень поддержки на предприятиях также серьезно отличается. Анализ проводимой работы в регионах показывает, что среди наиболее востребованных корпоративных мер поддержки - гибкие графики, дополнительные соцпакеты для беременных, молодых и многодетных семей, помощь в приобретении жилья, получении образования детьми сотрудников, в организации детского и семейного отдыха", - говорится в сообщении. Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина отметила опыт Мордовии по заключению трехстороннего соглашения, в котором предусмотрена демографическая составляющая, и анкетированию предприятий по внедрению стандарта. Рекомендация другим субъектам - внедрять у себя эту практику. Большое внимание было уделено налоговым послаблениям в части увеличения размера необлагаемой суммы материальной помощи работникам, так называемого "корпоративного семейного капитала", которые были приняты по решению президента России. Заместитель министра транспорта России Константин Пашков рассказал, что сейчас семьям с детьми предоставляется больше скидок, чем это было в предыдущие годы, но остается еще много задач: создание условий передвижения и парковки для больших семей, организация вместительных такси и технологии бесшовной посадки для семей в аэропортах. Председатель комиссии Госсовета подчеркнул: важны конкретные сроки решения этих задач и комплексный подход. Было отмечено, что одно из ярких принятых в последнее время решений - налоговое послабление на выплаты работодателей семьям. Также важны механизмы стимулирования компаний при выходе на социально-ориентированность. Крупные компании поделились опытом реализации демографического стандарта. Председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый рассказал, что на предприятии в Саранске провели анкетирование, которое показало, что людям важны не только материальные факторы, но и здоровье, после чего ввели 100% диспансеризацию, при необходимости включающую и обследования по репродуктивной линии. Еще одно направление, которое обсудили в ходе заседания, - поддержка студенческих семей. В вузах разрабатывается стандарт семейной политики, навигатор мер для поддержки студенческих семей, который будет работать через Госуслуги. Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова акцентировала внимание на необходимости поддержки предприятий, которые реализуют корпоративный стандарт, создании ассоциации предприятий, реализующих такие меры, и формировании на федеральном уровне реестра таких компаний - это поможет гражданам при выборе места работы. Также для решения задач по повышению рождаемости нужна скоординированная работа по ценообразованию на жилье и введению льготной семейной ипотеки. "Мы посмотрели нормативные модели всех предприятий, руководителей, владельцев крупных предприятий, которые работают в регионах страны. На следующем заседании комиссии будет заслушан единый доклад, каким образом мы будем сравнивать регион к региону, город к городу, предприятие к предприятию. Не для того, чтобы рейтинговать, а для того, чтобы было понимание того - что помогает, что мотивирует. Второй момент: есть общая установка - это семейноцентричность. Она должна быть в инфраструктуре, на транспорте - везде. И, конечно, должно быть повсеместное распространение этой информации", - подвел итог обсуждения Здунов.

