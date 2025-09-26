Рейтинг@Mail.ru
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 26.09.2025 (обновлено: 04:08 27.09.2025)
https://ria.ru/20250926/momotov-2044686288.html
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова - РИА Новости, 27.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-26T18:58:00+03:00
2025-09-27T04:08:00+03:00
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова."ВККС прекратила полномочия в связи с письменным заявлением &lt;…&gt; Момотова В. В.", — говорится в публикации на сайте.Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который предполагает гарантии неприкосновенности.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Момотов с криминальным подельником создал в Москве и регионах России сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей.Некоторое имущество, полученное незаконным путем, Момотов оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов.Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м.
https://ria.ru/20250924/nalogi-2043895084.html
https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044556973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова

ВККС прекратила полномочия судьи Виктора Момотова

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова.
"ВККС прекратила полномочия в связи с письменным заявлением <…> Момотова В. В.", — говорится в публикации на сайте.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
24 сентября, 05:34
Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который предполагает гарантии неприкосновенности.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Момотов с криминальным подельником создал в Москве и регионах России сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей.
Некоторое имущество, полученное незаконным путем, Момотов оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".
Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов.
Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Калининграде расследовали дело экс-чиновника о взятке при гособоронзаказе
Вчера, 13:46
 
РоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала