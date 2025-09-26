https://ria.ru/20250926/momotov-2044686288.html

ВККС прекратила полномочия судьи Момотова

ВККС прекратила полномочия судьи Момотова - РИА Новости, 27.09.2025

ВККС прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-26T18:58:00+03:00

2025-09-26T18:58:00+03:00

2025-09-27T04:08:00+03:00

россия

виктор момотов

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова."ВККС прекратила полномочия в связи с письменным заявлением <…> Момотова В. В.", — говорится в публикации на сайте.Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который предполагает гарантии неприкосновенности.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Момотов с криминальным подельником создал в Москве и регионах России сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей.Некоторое имущество, полученное незаконным путем, Момотов оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов.Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м.

https://ria.ru/20250924/nalogi-2043895084.html

https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044556973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф