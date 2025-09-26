ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
ВККС прекратила полномочия судьи Виктора Момотова
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей России лишила полномочий судью Верховного суда Виктора Момотова.
"ВККС прекратила полномочия в связи с письменным заявлением <…> Момотова В. В.", — говорится в публикации на сайте.
Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который предполагает гарантии неприкосновенности.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что Момотов с криминальным подельником создал в Москве и регионах России сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушив антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей.
Некоторое имущество, полученное незаконным путем, Момотов оформлял на мать, которой обеспечил смену фамилии. Так, он переоформил на нее половинную долю здания отеля "Marton Пашковский", земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону, где позже возвели десятиэтажную гостиницу "Marton Седова".
Гостиницы вводили в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков. Однако попытки местных властей оспорить незаконные действия Момотов пресекал на уровне судов.
Момотову 64 года, он родился в Краснодарском крае. Судьей Верховного суда его назначили в 2010-м.