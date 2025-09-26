Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Минюста Молдавии рассказал об обысках у оппозиции - РИА Новости, 26.09.2025
21:08 26.09.2025
Экс-глава Минюста Молдавии рассказал об обысках у оппозиции
Экс-глава Минюста Молдавии рассказал об обысках у оппозиции - РИА Новости, 26.09.2025
Экс-глава Минюста Молдавии рассказал об обысках у оппозиции
По указанию властей Молдавии во время избирательной кампании у представителей оппозиции было проведено около 3 тысяч обысков, заявил в пятницу бывший министр... РИА Новости, 26.09.2025
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. По указанию властей Молдавии во время избирательной кампании у представителей оппозиции было проведено около 3 тысяч обысков, заявил в пятницу бывший министр юстиции страны Станислав Павловский. Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. "Я думаю, что такой кампании как в этом году, Молдавия ещё не видела. Они провели за эту избирательную кампанию порядка 3 тысяч обысков у оппозиции", - заявил Павловский журналистам. Он выразил уверенность, что столько обысков у представителей оппозиционных сил не было за все время независимости республики. "Думаю, что, если бы эта избирательная кампания продлилась ещё месяц, они обыскали бы каждого жителя Молдовы. Залезли бы в карман к каждому жителю Молдовы, вытащили бы оттуда последние копейки", - добавил Павловский. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Экс-глава Минюста Молдавии рассказал об обысках у оппозиции

Павловский: в Молдавии у оппозиции было проведено около 3 тыс обысков

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. По указанию властей Молдавии во время избирательной кампании у представителей оппозиции было проведено около 3 тысяч обысков, заявил в пятницу бывший министр юстиции страны Станислав Павловский.
Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
22 сентября, 12:06
Додон прокомментировал обыски в представительствах соцпартии в Молдавии
22 сентября, 12:06
"Я думаю, что такой кампании как в этом году, Молдавия ещё не видела. Они провели за эту избирательную кампанию порядка 3 тысяч обысков у оппозиции", - заявил Павловский журналистам.
Он выразил уверенность, что столько обысков у представителей оппозиционных сил не было за все время независимости республики. "Думаю, что, если бы эта избирательная кампания продлилась ещё месяц, они обыскали бы каждого жителя Молдовы. Залезли бы в карман к каждому жителю Молдовы, вытащили бы оттуда последние копейки", - добавил Павловский.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
3 сентября, 09:56
Влах назвала цель обысков у оппозиции в Молдавии
3 сентября, 09:56
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
6 сентября, 02:54
Экс-глава ЦИК Молдавии обвинил Санду в нарушении законов страны
6 сентября, 02:54
 
