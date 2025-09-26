"Сердце Молдовы" исключили из выборов из-за диктатуры, считает депутат

https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044596950.html

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Партию "Сердце Молдовы" исключили из парламентских выборов Молдавии из-за диктатуры молдавских властей, которые хотят ослабить конкурента в лице Патриотического блока, заявил РИА Новости депутат от Компартии страны Константин Старыш. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Как заявил ранее в пятницу экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, блок будет участвовать в парламентских выборах и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы". "Составляющую часть блока, серьезную политическую партию во главе с ярким политическим лидером, которая дважды занимала пост главы Гагаузии, наглым, циничным образом, безосновательно и бездоказательно сняли с выборов. Это уже не просто использование административного ресурса, это настоящая диктатура. А в диктатуре Республика Молдова не сможет существовать", - заявил Старыш. Он уверен, что с такой позицией Молдавии в будущем республика может просто перестать существовать, поскольку власти привыкли игнорировать мнение народа. "Власти Молдавии решили расшатать наш блок, демотивировать его избирателей, раньше на такое не покушался ни один из политических лидеров. Им нужно, чтобы мы не голосовали, они хотят механически сократить количество избирателей, которые могут проголосовать против власти, для этого было сокращено количество избирательных участков в Приднестровье и России. Поэтому мы должны максимально мобилизоваться", - объяснил депутат. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

