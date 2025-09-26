https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572375.html

Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах

Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах

Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования. РИА Новости, 26.09.2025

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования."Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", — озвучил постановление вице-председатель ЦИК Павел Постика.В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции. Партию подозревают в незаконном финансировании, при этом явных доказательств представлено не было.Избирком также указал на то, что "Сердце Молдовы" не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов."В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", — заявил Постика.Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трех дней. В партии назвали такое решение незаконным и политически мотивированным.В Патриотическом блоке обвинили молдавские власти в подрыве принципов свободных выборов и призвали международных партнеров отреагировать на произошедшее.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

