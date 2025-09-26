Рейтинг@Mail.ru
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах - РИА Новости, 26.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 26.09.2025 (обновлено: 16:12 26.09.2025)
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572375.html
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах - РИА Новости, 26.09.2025
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах
Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:20:00+03:00
2025-09-26T16:12:00+03:00
молдавия
в мире
гагаузия
кишинев
ирина влах
василий тарлев
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования."Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", — озвучил постановление вице-председатель ЦИК Павел Постика.В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции. Партию подозревают в незаконном финансировании, при этом явных доказательств представлено не было.Избирком также указал на то, что "Сердце Молдовы" не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов."В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", — заявил Постика.Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трех дней. В партии назвали такое решение незаконным и политически мотивированным.В Патриотическом блоке обвинили молдавские власти в подрыве принципов свободных выборов и призвали международных партнеров отреагировать на произошедшее.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
https://ria.ru/20250926/kishinev-2044525899.html
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044510043.html
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572119.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон
Молдавия, В мире, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Василий Тарлев, Игорь Додон
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах

Молдавская партия Сердце Молдовы за 2 дня до выборов лишена права участия в них

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования.
"Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", — озвучил постановление вице-председатель ЦИК Павел Постика.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Политолог раскритиковал решение властей Молдавии по выборам в ПМР
Вчера, 11:53
В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции. Партию подозревают в незаконном финансировании, при этом явных доказательств представлено не было.
Избирком также указал на то, что "Сердце Молдовы" не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов.
"В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", — заявил Постика.
Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трех дней. В партии назвали такое решение незаконным и политически мотивированным.
В Патриотическом блоке обвинили молдавские власти в подрыве принципов свободных выборов и призвали международных партнеров отреагировать на произошедшее.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Шор рассказал, почему власти Молдавии сокращают число участков в ПМР
Вчера, 10:37

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в попытке помешать оппозиции
Вчера, 14:19
 
МолдавияВ миреГагаузияКишиневИрина ВлахВасилий ТарлевИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала