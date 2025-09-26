https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572375.html
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах - РИА Новости, 26.09.2025
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах
Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T14:20:00+03:00
2025-09-26T14:20:00+03:00
2025-09-26T16:12:00+03:00
молдавия
в мире
гагаузия
кишинев
ирина влах
василий тарлев
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования."Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", — озвучил постановление вице-председатель ЦИК Павел Постика.В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции. Партию подозревают в незаконном финансировании, при этом явных доказательств представлено не было.Избирком также указал на то, что "Сердце Молдовы" не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов."В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", — заявил Постика.Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трех дней. В партии назвали такое решение незаконным и политически мотивированным.В Патриотическом блоке обвинили молдавские власти в подрыве принципов свободных выборов и призвали международных партнеров отреагировать на произошедшее.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
https://ria.ru/20250926/kishinev-2044525899.html
https://ria.ru/20250926/moldavija-2044510043.html
https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044572119.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, ирина влах, василий тарлев, игорь додон
Молдавия, В мире, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Василий Тарлев, Игорь Додон
Молдавскую партию "Сердце Молдовы" лишили права участия в выборах
Молдавская партия Сердце Молдовы за 2 дня до выборов лишена права участия в них
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии безосновательно отстранила оппозиционную партию "Сердце Молдовы" от выборов за два дня до голосования.
"Исключить Республиканскую партию "Сердце Молдовы" из списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", — озвучил постановление вице-председатель ЦИК Павел Постика.
В избирательном органе сослались на решение суда в Кишинева
, который на год ограничил деятельность политсилы по запросу министерства юстиции. Партию подозревают в незаконном финансировании, при этом явных доказательств представлено не было.
Избирком также указал на то, что "Сердце Молдовы" не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов.
"В отдельных случаях в списках оказалось семь кандидатов-мужчин и три женщины. Общая пропорция составляет 61,9% мужчин и 38,1% женщин, что не соответствует положениям избирательного кодекса", — заявил Постика.
Постановление вступает в силу с момента принятия и может быть обжаловано в Апелляционной палате в течение трех дней. В партии назвали такое решение незаконным и политически мотивированным.
В Патриотическом блоке обвинили молдавские власти в подрыве принципов свободных выборов и призвали международных партнеров отреагировать на произошедшее.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России
. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул
, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить проведение протестных акций за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова
и другие — всего заблокировано более сотни каналов.