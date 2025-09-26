Рейтинг@Mail.ru
Додон заявил, что Патриотический блок будет участвовать в выборах - РИА Новости, 26.09.2025
Додон заявил, что Патриотический блок будет участвовать в выборах
Додон заявил, что Патриотический блок будет участвовать в выборах - РИА Новости, 26.09.2025
Додон заявил, что Патриотический блок будет участвовать в выборах
Патриотический блок будет участвовать в парламентских выборах в Молдавии и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него... РИА Новости, 26.09.2025
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Патриотический блок будет участвовать в парламентских выборах в Молдавии и сможет одержать победу, даже если из избирательной гонки исключат входящую в него партию "Сердце Молдовы", заявил экс-президент, один из лидеров указанного политформирования Игорь Додон.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах на 12 месяцев. На основании этого ЦИК Молдавии в пятницу рассматривает вопрос исключения партия из избирательной кампании. Замглавы ЦИК Павел Постикэ предложил исключить партию "Сердце Молдовы" из состава Патриотического блока. Заседание проходит на фоне протеста у здания Центризбиркома. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что партия "Сердце Молдовы" опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов.
"Сегодня последний день избирательной кампании и эта "желтая чума" (цвет партии "Действие и солидарность" - ред.) как бандиты хотят исключить партию Ирины Влах. Мы должны передать четкое сообщение, что беспредел, который совершает Майя Санду против наших коллег, мы не забудем. Это никак не влияет на патриотический блок, мы идем дальше, он остается в избирательной кампании и участвует в выборах как основная оппозиционная сила", - заявил Додон на митинге.
По его словам, решение ЦИК и судов должно лишь сплотить сторонников оппозиции.
"Госпожа Влах остается членом команды, она будет частью нашей правительственной команды после парламентских выборов. Сегодня мы здесь собрались несколько сотен человек. Но нас должно быть сотни тысяч на выборах в поддержку блока, чтобы у нас было парламентское большинство. А в понедельник, 29 сентября, в 12.00 (совпадает с мск) все встречаемся у парламента Молдавии, чтобы отстоять нашу победу", - отметил Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
