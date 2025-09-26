https://ria.ru/20250926/moldavija-2044478391.html

Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии

Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии - РИА Новости, 26.09.2025

Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии

Молдавия должна перейти к федеративной модели с расширением полномочий регионов, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан... РИА Новости, 26.09.2025

2025-09-26T06:36:00+03:00

2025-09-26T06:36:00+03:00

2025-09-26T06:36:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg

КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Молдавия должна перейти к федеративной модели с расширением полномочий регионов, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор. Идея федерализации Молдавии обсуждается уже более двух десятилетий как возможный путь урегулирования приднестровского вопроса. В 2003 году Россия предложила так называемый "меморандум Козака", предполагавший создание федеративного государства с особым статусом для Приднестровья и Гагаузской автономии. Документ предусматривал расширенные права для этих регионов и гарантировал размещение российских миротворцев. Однако под давлением западных партнеров власти в Кишиневе в последний момент отказались его подписывать. "Я считаю, что Молдова должна быть федерализована. У нас должны быть субъекты федерации со своими правами и возможностями. Регионы должны получить максимум самостоятельности, чтобы решать свои вопросы. В стране есть русскоязычные и молдавоязычные территории, и это не проблема. В Швейцарии больше пяти официальных языков, и страна процветает. Важно, чтобы люди жили в одной стране с едиными ценностями", - сказал Шор.

https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044315506.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор