Оппозиционер Шор выступил за федерализацию Молдавии
Шор заявил, что Молдавия должна перейти к федеративной модели
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Молдавия должна перейти к федеративной модели с расширением полномочий регионов, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор.
Идея федерализации Молдавии обсуждается уже более двух десятилетий как возможный путь урегулирования приднестровского вопроса. В 2003 году Россия предложила так называемый "меморандум Козака", предполагавший создание федеративного государства с особым статусом для Приднестровья и Гагаузской автономии. Документ предусматривал расширенные права для этих регионов и гарантировал размещение российских миротворцев. Однако под давлением западных партнеров власти в Кишиневе в последний момент отказались его подписывать.
"Я считаю, что Молдова должна быть федерализована. У нас должны быть субъекты федерации со своими правами и возможностями. Регионы должны получить максимум самостоятельности, чтобы решать свои вопросы. В стране есть русскоязычные и молдавоязычные территории, и это не проблема. В Швейцарии больше пяти официальных языков, и страна процветает. Важно, чтобы люди жили в одной стране с едиными ценностями", - сказал Шор.