Шор спрогнозировал последствия союза Молдавии с Россией - РИА Новости, 26.09.2025
05:30 26.09.2025 (обновлено: 05:31 26.09.2025)
Шор спрогнозировал последствия союза Молдавии с Россией
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Молдавию ждет успех только в прочном союзе с Россией, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного в стране политблока "Победа" Илан Шор."Мы видим будущее страны в прочном союзе с Россией. Это должно быть единое экономическое и внешнеполитическое пространство, общая политика безопасности. Молдова может дать России дешевые фрукты и овощи, землю и логистику. Россия может дать нам дешевую электроэнергию и рынок для нашей продукции. Мы нужны друг другу, мы одно целое, и только в этом союзе Молдову ждет успех", — сказал Шор. Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛидер политического блока "Победа" Илан Шор
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Лидер политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Молдавию ждет успех только в прочном союзе с Россией, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционного в стране политблока "Победа" Илан Шор.
"Мы видим будущее страны в прочном союзе с Россией. Это должно быть единое экономическое и внешнеполитическое пространство, общая политика безопасности. Молдова может дать России дешевые фрукты и овощи, землю и логистику. Россия может дать нам дешевую электроэнергию и рынок для нашей продукции. Мы нужны друг другу, мы одно целое, и только в этом союзе Молдову ждет успех", — сказал Шор.
Отношения между Москвой и Кишиневом стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
