В Минздраве рассказали о тенденции к ухудшению репродуктивного здоровья

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тенденция к ухудшению репродуктивного здоровья мужчин и женщин наблюдается во всем мире, однако увеличение показателей мужского бесплодия в РФ объясняется улучшением выявляемости, рассказал РИА Новости директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, филиала НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава РФ Олег Аполихин. "Действительно за последние десятилетия во всем мире отмечается тенденция к ухудшению репродуктивного здоровья как мужчин, так и женщин. Люди в более позднем возрасте решают завести ребенка, средний возраст как матери, так и будущего отца увеличивается. Соответственно, увеличивается и число факторов риска, сопутствующих заболеваний у людей, планирующих зачатие", - сообщил врач. Он отметил, что именно образ жизни, наличие вредных и полезных привычек играют ключевую роль в репродуктивном здоровье. "Важно понимать, что репродуктивное здоровье является "индикатором" общего здоровья человека. Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врожденные аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов", - пояснил Аполихин. Специалист подчеркнул важность заботы о здоровье, нужно вовремя проходить обследования и соблюдать принципы ЗОЖ. "Увеличение цифр в статистике мужского бесплодия объясняется улучшением выявляемости заболеваний. В последние годы при поддержке правительства РФ и Минздрава России был проведен целый ряд пилотных проектов, направленных на раннюю диагностику и лечение заболеваний репродуктивной системы у мужчин и женщин", - рассказал врач. Он напомнил, что в РФ был разработан и внедрен "Сертификат молодоженов", который позволял парам, регистрирующим брак, пройти бесплатное обследование своего репродуктивного здоровья. Также с января 2024 года впервые в мире на федеральном уровне запущена диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Мужчины и женщины репродуктивного возраста могут по полису ОМС пройти целый комплекс обследования и в случае необходимости получить лечение заболеваний репродуктивной системы.

