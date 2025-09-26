https://ria.ru/20250926/minsk-2044712139.html

В Минске открылся фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

26.09.2025

Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" торжественно открылся в Минске в здании Национальной библиотеки Белоруссии.

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" торжественно открылся в Минске в здании Национальной библиотеки Белоруссии. Фестиваль проводится при поддержке Русского дома в Белоруссии, он будет проходить два дня, 26 и 27 сентября. В Минске фестиваль проходит впервые. Перед началом фестиваля корреспонденты и авторы фильмов рассказали, как они снимали документальное кино, и отмечали, что в Белоруссии, в отличие от некоторых других стран, бережно относятся к памятникам истории и сохраняют память о Великой Победе. Белорусские журналисты говорили, что фестиваль очень важен, чтобы избежать в будущем тех ошибок, которые совершила соседняя страна. "И теперь мы, к сожалению, вынуждены идти вновь по тем же боевым дорогам, по тем же даже лесопосадкам, что проходили наши деды, освобождать ту территорию, которую наши деды уже освобождали от коричневой чумы 80 лет назад", - говорили белорусские участники. Белорусская журналистка Ксения Лебедева, снявшая фильм "Мариуполь", сказала, что они старались передать, почему началась специальная военная операция, как после свержения легитимной власти на Украине начались процессы гражданской войны, почему Россия должна бороться и почему сегодня так важна победа Российской Федерации и славянских народов. То, что фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" касается не только сегодняшних событий, но и времен Великой Отечественной войны, отметил в беседе с журналистами и постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. "Здесь прямая взаимосвязь того, что происходит сейчас, тот подвиг, который совершают военнослужащие Российской Федерации, борясь с неонацизмом, с теми событиями, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, когда весь советский народ сражался с гитлеровским нацизмом и японским милитаризмом", - сказал он. Перед началом фестиваля его генеральный продюсер, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева передала в дар Национальной библиотеке коллекцию документальных фильмов, сборник "Поэзия русской зимы" и книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра". Директор Национальной библиотеки Вадим Гигин поблагодарил, отметив, что это свидетельство времени останется навсегда. На церемонии открытия генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева сказала, что фестиваль проходит на героической земле в потрясающем здании. "Я увидела это здание первый раз, до этого не видела его никогда. У меня аж дух захватило от величия того здания и где мы проводим фестиваль. И где как ни в этой потрясающей Национальной библиотеке, где как ни в этом героическом городе, где как ни на этой великой белорусской земле показывать фильмы героической земли, знающей, что такое война и что такое победа? Где как ни здесь показывать фильмы о героях, о наших с вами общих героях", - сказала Яковлева на церемонии открытия, отметив, что кинодокументалисты ведут летопись нынешних времен. "И мы будем продолжать это делать", - заявила она. Перед показом выступили музыканты - певец, композитор, музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго, руководитель одноимённой группы "Джанго". В рамках зрительской программы будут показаны шесть документальных фильмов об СВО и Великой Отечественной войне. Фестиваль открылся премьерным показом фильма "Донбасс без права голоса" об иностранных журналистах, которые освещают события на Донбассе и пытаются донести информацию жителям Европы. После фильма прошла дискуссия "Прорыв информационной блокады" с участием журналистов из Италии, Германии, Америки. В субботу будут показаны пять фильмов, в том числе "Остров веры" про монастырь, оказавшийся в центре боевых действий, историческая лента "Великая победа одна на всех" про вклад в победу в Великой Отечественной войне всех республик Советского Союза. Фильм снимался в том числе и в Белоруссии. Среди других работ - фильм "Мариуполь" Ксении Лебедевой о том, как город жил с 2014 года до момента освобождения, фильм "Казаки. Бригада "Терек" (автор Татьяна Борщ), фильм "Я обвиняю фашизм" военного документалиста Ольги Кирий со свидетельскими показаниями жителей Курской области сразу после освобождения региона после нападения украинских военных. Пройдет также круглый стол "Преступление киевского режима" с участием посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и круглый стол "Великая Победа. Храним память". В целом коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В странах Европы показы пытались сорвать. При этом залы всегда были полными. В Италии, несмотря на противодействие властей и угрозы, в 40 городах прошло больше 150 показов фильмов.

