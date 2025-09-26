Рейтинг@Mail.ru
06:52 26.09.2025
В Минске впервые пройдет фестиваль документальных фильмов "RT.Док"
В Минске впервые пройдет фестиваль документальных фильмов "RT.Док"
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Фестиваль документальных фильмов "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Минске, его мероприятия состоятся с 26 по 27 сентября в Национальной библиотеке Белоруссии. Фестиваль проводится при поддержке Русского дома в Белоруссии. В рамках зрительской программы будут показаны шесть документальных фильмов об СВО и Великой Отечественной войне, сообщила генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева на пресс-конференции накануне открытия. В деловой программе заявлены дискуссии "Прорыв информационной блокады" с участием журналистов из Италии, Германии, США, круглый стол "Преступление киевского режима" с участием посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника и круглый стол "Великая Победа. Храним память". Организаторы привезли в дар Национальной библиотеке книги и коллекцию документальных фильмов. Фестиваль открывается 26 сентября премьерой фильма "Донбасс без права голоса". Это фильм об иностранных журналистах, которые освещают события в Донбассе и пытаются донести это жителям Европы. На следующий день будут показаны пять фильмов, в том числе "Остров веры" про монастырь, оказавшийся в центре боевых действий, историческая лента "Великая победа одна на всех" про вклад в победу в Великой Отечественной войны всех республик Советского Союза. Среди других работ - фильм "Мариуполь" о том, как город жил с 2014 года до момента освобождения, фильм "Казаки. Бригада "Терек", фильм "Я обвиняю фашизм" со свидетельскими показаниями жителей Курской области. В целом коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. На открытии и закрытии выступят музыканты. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. В странах Европы показы пытались сорвать. При этом залы всегда были полными. В Италии, несмотря на противодействие властей и угрозы, в 40 городах прошло больше 150 показов фильмов, сообщила Яковлева. Россотрудничество считает важным доводить до белорусов объективную, правдивую информацию о происходящем в Донбассе, о причинах и целях специальной военной операции, сказал руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин на пресс-конференции. Он отметил, что проведение фестиваля такого масштаба невозможно без поддержки белорусской стороны, и поблагодарил министерство культуры Белоруссии и Национальную библиотеку.
