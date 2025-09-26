https://ria.ru/20250926/merkel-2044593131.html

Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день

2025-09-26T15:17:00+03:00

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день и была плохой спортсменкой. "Я курила одну упаковку в день, это так", - рассказала Меркель в интервью изданию Spiegel. По ее словам, в молодости она была не была особо хорошей танцовщицей и была "очень плоха в спорте". "Я довольно хорошо готовлю", - добавила экс-канцлер, отвечая на вопрос о своем секретном таланте.

