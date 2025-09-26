Рейтинг@Mail.ru
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день
15:17 26.09.2025
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день и была плохой спортсменкой. "Я курила одну упаковку в день, это так", - рассказала Меркель в интервью изданию Spiegel. По ее словам, в молодости она была не была особо хорошей танцовщицей и была "очень плоха в спорте". "Я довольно хорошо готовлю", - добавила экс-канцлер, отвечая на вопрос о своем секретном таланте.
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день

© AP Photo / Michael KappelerАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день и была плохой спортсменкой.
"Я курила одну упаковку в день, это так", - рассказала Меркель в интервью изданию Spiegel.
По ее словам, в молодости она была не была особо хорошей танцовщицей и была "очень плоха в спорте".
"Я довольно хорошо готовлю", - добавила экс-канцлер, отвечая на вопрос о своем секретном таланте.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Меркель сделала заявление о Путине
