Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день - РИА Новости, 26.09.2025
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день и была плохой спортсменкой. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T15:17:00+03:00
2025-09-26T15:17:00+03:00
2025-09-26T15:17:00+03:00
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день и была плохой спортсменкой. "Я курила одну упаковку в день, это так", - рассказала Меркель в интервью изданию Spiegel. По ее словам, в молодости она была не была особо хорошей танцовщицей и была "очень плоха в спорте". "Я довольно хорошо готовлю", - добавила экс-канцлер, отвечая на вопрос о своем секретном таланте.
Меркель рассказала, что в студенчестве курила одну упаковку сигарет в день
