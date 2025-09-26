https://ria.ru/20250926/mekhanizm-2044535739.html

Компьютер с морского дна: тайна Антикитерского механизма

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В 1901 году греческие ныряльщики подняли со дна моря кусок "металлолома", на который никто не обратил внимания. Только через 100 лет ученые поняли: в руках у них технология, которая опережала свое время на полторы тысячи лет. Что скрывалось под морскими наростами?Находка, которую никто не понялВоды у греческого острова Антикитера, 1901 год. Группа ныряльщиков за морскими губками исследовала новые места — сезон выдался неудачным, приходилось искать нетронутые участки дна. Спустившись глубже обычного, один из них заметил нечто странное.На дне покоился древний корабль, нагруженный сокровищами — мраморными статуями, амфорами, бронзовыми изделиями. Среди находок оказались три плоских куска потемневшей бронзы, покрытые морскими наростами. Никто не обратил на них особого внимания — на фоне античных статуй эти невзрачные обломки выглядели как металлолом.Год спустя греческий археолог Валериос Стаис внимательнее изучил находки. Счистив коррозию, он обнаружил нечто поразительное: внутри бронзовых пластин скрывались аккуратные шестеренки с треугольными зубьями и кольца с точными делениями, похожие на транспортир.Головоломка длиной в столетиеДесятилетиями ученые ломали голову над назначением загадочного артефакта. Исследования показали: механизму около двух тысяч лет. Но технология казалась слишком совершенной для той эпохи.Настоящий прорыв случился в 2006-м. Профессор Майк Эдмундс из британского Кардиффского университета применил микрофокусную рентгеновскую томографию — современная медицинская технология позволила заглянуть внутрь древнего механизма, не разрушая его.Результат поверг исследователей в шок. Устройство содержало 37 бронзовых шестеренок, из которых сохранилось 30. Вокруг них располагались тысячи греческих символов — настоящая техническая документация древности. Ученые смогли расшифровать 95% надписей.Бронзовый компьютер древностиКартина, которая открылась исследователям, переворачивала представления об античных технологиях. Перед ними был самый настоящий аналоговый компьютер — за 1500 лет до изобретения механических часов в Европе.Устройство напоминало бронзовые каминные часы, заключенные в деревянный футляр. Вместо времени показывало движение небесных тел. На корпусе размещались несколько круглых циферблатов с делениями и стрелками. Сбоку находилась ручка для "перемотки" — оператор мог крутить механизм вперед или назад, моделируя движение времени.На циферблатах отображались Солнце, Луна и пять известных древним планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Отдельные шкалы показывали различные календари, а специальные диски предсказывали даты солнечных и лунных затмений.Точность расчетов поражала. Механизм учитывал сложные циклы движения небесных тел, включая эллиптическую орбиту Луны. Древние инженеры создали систему дифференциальных передач — технологию, которая была "переизобретена" только в XVI веке.След великих умов античностиОткуда взялось столь совершенное устройство? Надписи на механизме дали подсказки. Календарь использовал названия месяцев, принятые в Коринфе и его колониях. На циферблатах отмечались даты важных событий — Олимпийские игры и праздник Галия в честь бога солнца Гелиоса, традиционно отмечавшийся на острове Родос.Исследователь Пол Иверсен предположил: механизм создали на Родосе, в мастерской философа Посидония. Цицерон, посещавший остров в I веке до нашей эры, упоминал, что Посидоний создал "модель космоса" — возможно, он имел в виду именно такое устройство.Есть и другие версии авторства. Некоторые ученые связывают механизм с именами Архимеда — великого инженера древности, или астронома Гиппарха, чьи расчеты могли лечь в основу конструкции.Цифровое воскрешениеВ 2021 году группа исследователей из Университетского колледжа Лондона совершила практически невозможное — создала полностью работающую копию античного компьютера. Используя современные технологии 3D-моделирования и точное машиностроение, ученые воспроизвели каждую шестеренку, каждую деталь.Копия подтвердила: механизм действительно мог с поразительной точностью предсказывать астрономические события. Но для правильной работы любой компьютер нуждается в калибровке — нужна была отправная точка для расчетов.В 2022 году британские ученые разгадали и эту загадку. Анализируя положение стрелок на механизме, они определили "нулевой день" — 23 декабря 178 года до нашей эры, 2247 лет назад. В этот день произошло редкое совпадение: видимое солнечное затмение, переход Солнца в созвездие Козерога, зимнее солнцестояние и религиозный праздник Исия.Потерянные технологииАнтикитерский механизм ставит неудобные вопросы о развитии человеческой цивилизации. Профессор Майк Эдмундс считает: устройство показывает, что древние греки понимали — Вселенная работает по строгим законам, как гигантская машина. Этот подход составляет основу современной науки, но античные мыслители пришли к нему на два тысячелетия раньше.Возможно, подобных механизмов существовало несколько, но до нас дошел только один экземпляр — благодаря консервирующим свойствам морской воды. Сегодня фрагменты Антикитерского механизма хранятся в Национальном археологическом музее Афин. Этот скромный с виду артефакт — свидетельство того, что история технологий далеко не всегда развивается по плавной восходящей линии. Кто знает, какие еще тайны древности лежат на дне морском, ожидая своего часа?

