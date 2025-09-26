Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна
19:05 26.09.2025 (обновлено: 19:11 26.09.2025)
Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна
Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил... РИА Новости, 26.09.2025
тигран кеосаян
дмитрий медведев
россия
маргарита симоньян
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил Россию и всегда прямо и открыто высказывал свою позицию.Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - говорится в телеграмме Медведева.Зампред Совбеза отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей знаменитой семьи, сумел соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией."Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - подчеркнул Медведев.По его словам, истинной благодарности заслуживает и активная, деятельная работа режиссера над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях."Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - пишет Медведев.Замглавы Совбеза передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна, всем, кто его знал и любил."Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - добавил Медведев.
тигран кеосаян, дмитрий медведев, россия, маргарита симоньян
Тигран Кеосаян, Дмитрий Медведев, Россия, Маргарита Симоньян
Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна

Медведев: Кеосаян искренне любил Россию и всегда прямо высказывал свою позицию

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил Россию и всегда прямо и открыто высказывал свою позицию.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме.
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком
Вчера, 18:10
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - говорится в телеграмме Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей знаменитой семьи, сумел соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией.
"Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - подчеркнул Медведев.
По его словам, истинной благодарности заслуживает и активная, деятельная работа режиссера над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях.
"Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - пишет Медведев.
Замглавы Совбеза передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна, всем, кто его знал и любил.
"Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - добавил Медведев.
Памяти Тиграна Кеосаяна
Вчера, 18:35
 
Тигран КеосаянДмитрий МедведевРоссияМаргарита Симоньян
 
 
