Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна

Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025

Медведев выразил соболезнования родным и коллегам Тиграна Кеосаяна

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил... РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он искренне любил Россию и всегда прямо и открыто высказывал свою позицию.Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян ранее пережил клиническую смерть и находился в коме."Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Это большая, невосполнимая утрата для коллег, родных и близких, для всей нашей страны", - говорится в телеграмме Медведева.Зампред Совбеза отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей знаменитой семьи, сумел соединить многогранный талант режиссера, актера, сценариста и телеведущего с твердой гражданской позицией."Он никогда не оставался в стороне от самых острых и актуальных вопросов, всегда прямо и открыто высказывал свою позицию. Был человеком, который искренне любил Россию, принимал близко к сердцу ее проблемы и добросовестно трудился ради будущего родной страны", - подчеркнул Медведев.По его словам, истинной благодарности заслуживает и активная, деятельная работа режиссера над важнейшими проектами в сфере культуры и просветительства, участие в патриотических начинаниях."Своим долгом он считал поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и соотечественников на освобожденных территориях. Его жизненный путь стал примером высокого профессионализма, верности своему призванию и служения Родине", - пишет Медведев.Замглавы Совбеза передал слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Кеосаяна, всем, кто его знал и любил."Разделяю вашу боль и скорбь в этот тяжелый час", - добавил Медведев.

