В Твери открылась площадка просветительского марафона "Знание. Первые" 26.09.2025
Тверская область
 
16:26 26.09.2025
В Твери открылась площадка просветительского марафона "Знание. Первые"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Исторический парк "Россия – Моя история" в Твери стал одной из площадок федерального просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного в этом году 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Федеральный марафон проходит с 26 по 28 сентября и входит в программу международного форума "Мировая атомная неделя". Он охватит более 25 тысяч молодых людей из всех регионов России и других стран. Они узнают о технологиях и инновациях в атомной отрасли, о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Первый марафон состоялся в 2021 году. "Каждый раз марафон доказывает, что Россия не только великая держава с тысячелетней историей и традициями, но и страна новых талантов, прорывных достижений и уникальных возможностей. В этом году мероприятие посвящено 80-летию отечественной атомной промышленности. Ее история – это летопись выдающихся открытий и самоотверженного труда нескольких поколений ученых, инженеров, конструкторов и рабочих. Мы по праву гордимся вкладом в развитие атомной отрасли Калининской атомной станции – одной из самых крупных и мощных в Российской Федерации", – приводятся в сообщении слова из приветствия губернатора Тверской области Игоря Рудени участникам мероприятия. В программе марафона в Твери – выступления летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Федора Юрчихина, главного инженера Калининской АЭС Руслана Алыева, олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой, режиссера, сценариста и продюсера Ильи Учителя и других спикеров. Организована работа площадок "Регион будущего", "Энергетика будущего: мощь созидания", "Человек будущего: раскрытие потенциала", "Наука и технологии будущего: знания, открытия, прогресс", "Подвиги во имя будущего: правда, мужество, единство". Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" – флагманский проект общества "Знание" и главная площадка страны для дискуссий молодежи с выдающимися людьми, которые делятся опытом и практиками. Мероприятия форума соответствуют целям президентского национального проекта "Молодежь и дети".
тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Исторический парк "Россия – Моя история" в Твери стал одной из площадок федерального просветительского марафона "Знание. Первые", посвященного в этом году 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Федеральный марафон проходит с 26 по 28 сентября и входит в программу международного форума "Мировая атомная неделя". Он охватит более 25 тысяч молодых людей из всех регионов России и других стран. Они узнают о технологиях и инновациях в атомной отрасли, о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. Первый марафон состоялся в 2021 году.
"Каждый раз марафон доказывает, что Россия не только великая держава с тысячелетней историей и традициями, но и страна новых талантов, прорывных достижений и уникальных возможностей. В этом году мероприятие посвящено 80-летию отечественной атомной промышленности. Ее история – это летопись выдающихся открытий и самоотверженного труда нескольких поколений ученых, инженеров, конструкторов и рабочих. Мы по праву гордимся вкладом в развитие атомной отрасли Калининской атомной станции – одной из самых крупных и мощных в Российской Федерации", – приводятся в сообщении слова из приветствия губернатора Тверской области Игоря Рудени участникам мероприятия.
В программе марафона в Твери – выступления летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Федора Юрчихина, главного инженера Калининской АЭС Руслана Алыева, олимпийской чемпионки, телеведущей Марии Киселевой, режиссера, сценариста и продюсера Ильи Учителя и других спикеров. Организована работа площадок "Регион будущего", "Энергетика будущего: мощь созидания", "Человек будущего: раскрытие потенциала", "Наука и технологии будущего: знания, открытия, прогресс", "Подвиги во имя будущего: правда, мужество, единство".
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" – флагманский проект общества "Знание" и главная площадка страны для дискуссий молодежи с выдающимися людьми, которые делятся опытом и практиками. Мероприятия форума соответствуют целям президентского национального проекта "Молодежь и дети".
Тверская область Игорь Руденя Тверь
 
 
