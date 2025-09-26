Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана - РИА Новости, 26.09.2025
17:40 26.09.2025
МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана
МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана - РИА Новости, 26.09.2025
МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T17:40:00+03:00
2025-09-26T17:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628596_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_54e8f1055cdf4695c476027b2835d750.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси. "Пока что мы не видим прямых знаков на то, что Иран готовится к обогащению урана. Мощности по обогащению урана у них есть. Обогащение происходит на комплексах центрифуг. Часть эти центрифуг были уничтожены, но не все, то есть теоретически у Ирана остается возможность продолжать обогащать уран", - заявил Гросси в эфире телеканала "Россия 24".
МАГАТЭ не видит признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана

Гросси: МАГАТЭ не видит признаков, что Иран повышает уровень обогащения урана

Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси.
"Пока что мы не видим прямых знаков на то, что Иран готовится к обогащению урана. Мощности по обогащению урана у них есть. Обогащение происходит на комплексах центрифуг. Часть эти центрифуг были уничтожены, но не все, то есть теоретически у Ирана остается возможность продолжать обогащать уран", - заявил Гросси в эфире телеканала "Россия 24".
